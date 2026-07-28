Poruka na poljskom, šest imena i tajanstveni broj: Ovo je ispisano na transparentu koji je ostavljen u Međugorju

Šokantni prizori dočekali su jutros hodočasnike i mještane Međugorja uoči početka Mladifesta, manifestacije koja okuplja tisuće mladih iz cijeloga svijeta. U noći s 27. na 28. srpnja 2026. godine nepoznati su počinitelji ili počinitelj vandalski oskvrnuli tri ključna molitvena lokaliteta u svetištu.
Kod crkve svetog Jakova zapaljen je nedavno obnovljeni vanjski oltar. Požar je uspješno ugašen brzom intervencijom, a Večernji list objavio je snimku osobe koja se neposredno prije incidenta približavala oltaru i polila ga tekućinom, najvjerojatnije benzinom. Istodobno, na Brdu ukazanja (Podbrdu) i kod Plavog križa oskvrnuti su kipovi Gospe čija su lica, prsa i dijelovi haljina premazani crnom bojom.
Uz oštećene kipove ostavljene su pisane poruke i transparenti s vjerskim i kritičkim sadržajem. Na postolju kipa na Podbrdu ispisana je poruka na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT" (Đavao u suknji), dok je kod Plavog križa na ploči ostavljena riječ "EVIL" (zlo). Uz to, postavljen je i transparent na poljskom jeziku s imenima međugorskih vidjelica uz optužbe da su "prevaranti". "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze!!!", ispisano je na poljskom. Na transparentu je vidljiv i datum „14. 10. 17.“ uz nejasan potpis ili inicijale, no njihovo značenje zasad nije utvrđeno.
Inače, fenomen ukazanja u Međugorju započeo je 24. lipnja 1981. godine, kada je skupina od šestero djece – Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović – izvijestila o susretu s Majkom Božjom na brdu Crnica. Fenomen ukazanja nastavio se i u godinama koje su uslijedile, a s porastom broja hodočasnika Međugorje se razvilo u jedno od najpoznatijih i najposjećenijih marijanskih svetišta na svijetu.
Također, na više mjesta ispisan je i broj 1242, koji se u porukama povezuje s biblijskim retkom iz Evanđelja po Mateju o Kraljici juga, kao i s istoimenim paragrafom iz djela Nebeske Tajne Emanuela Swedenborga, čime počinitelj najvjerojatnije kroz kritiku senzacionalizma upozorava na idolopoklonstvo i potrebu za povratkom izvornom bogoštovlju. "Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva svijeta, da čuje mudrost Salomonovu. A ovdje je više nego Salomon", stoji u Evanđelju po Mateju.
Napomenimo i da je policija obavila očevid na svim lokacijama, a istraga je u tijeku. Službenih potvrda o identitetu ili broju počinitelja za sada nema, no u neslužbenim krugovima spekulira o stranom državljaninu sa psihičkim poteškoćama. Hercegovački portali javljaju i da se osumnjičeni trenutačno nalazi na području Ljubuškoga, zbog čega je upućen poziv građanima da, ako imaju bilo kakve informacije o njegovu kretanju ili identitetu, o tome obavijeste nadležne službe. Pojedini mediji objavili su i da je osumnjičeni navodno uhićen. Međutim, službenici iz policijske postaje Čitluk za sada to ne potvrđuju. Kako su nam kazali iz policije, nemaju još nikakvih službenih informacija.ŠOKANTNI VIDEO Ovo je trenutak kad je planuo oltar u Međugorju
Zašto se čudimo tome ?!? Pa Rada Borić je svojevremeno izjavila da ju srce boli kada vidi mlade ljude ispred crkve. A rado je išla svome mentoru Porfiriju