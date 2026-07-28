Poruka na poljskom, šest imena i tajanstveni broj: Ovo je ispisano na transparentu koji je ostavljen u Međugorju

Šokantni prizori dočekali su jutros hodočasnike i mještane Međugorja uoči početka Mladifesta, manifestacije koja okuplja tisuće mladih iz cijeloga svijeta. U noći s 27. na 28. srpnja 2026. godine nepoznati su počinitelji ili počinitelj vandalski oskvrnuli tri ključna molitvena lokaliteta u svetištu.

Kod crkve svetog Jakova zapaljen je nedavno obnovljeni vanjski oltar. Požar je uspješno ugašen brzom intervencijom, a Večernji list objavio je snimku osobe koja se neposredno prije incidenta približavala oltaru i polila ga tekućinom, najvjerojatnije benzinom. Istodobno, na Brdu ukazanja (Podbrdu) i kod Plavog križa oskvrnuti su kipovi Gospe čija su lica, prsa i dijelovi haljina premazani crnom bojom.

Foto: Čitatelj Večernjeg lista

Uz oštećene kipove ostavljene su pisane poruke i transparenti s vjerskim i kritičkim sadržajem. Na postolju kipa na Podbrdu ispisana je poruka na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT" (Đavao u suknji), dok je kod Plavog križa na ploči ostavljena riječ "EVIL" (zlo). Uz to, postavljen je i transparent na poljskom jeziku s imenima međugorskih vidjelica uz optužbe da su "prevaranti". "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze!!!", ispisano je na poljskom. Na transparentu je vidljiv i datum „14. 10. 17.“ uz nejasan potpis ili inicijale, no njihovo značenje zasad nije utvrđeno.

Inače, fenomen ukazanja u Međugorju započeo je 24. lipnja 1981. godine, kada je skupina od šestero djece – Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović – izvijestila o susretu s Majkom Božjom na brdu Crnica. Fenomen ukazanja nastavio se i u godinama koje su uslijedile, a s porastom broja hodočasnika Međugorje se razvilo u jedno od najpoznatijih i najposjećenijih marijanskih svetišta na svijetu.

Također, na više mjesta ispisan je i broj 1242, koji se u porukama povezuje s biblijskim retkom iz Evanđelja po Mateju o Kraljici juga, kao i s istoimenim paragrafom iz djela Nebeske Tajne Emanuela Swedenborga, čime počinitelj najvjerojatnije kroz kritiku senzacionalizma upozorava na idolopoklonstvo i potrebu za povratkom izvornom bogoštovlju. "Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva svijeta, da čuje mudrost Salomonovu. A ovdje je više nego Salomon", stoji u Evanđelju po Mateju.

Napomenimo i da je policija obavila očevid na svim lokacijama, a istraga je u tijeku. Službenih potvrda o identitetu ili broju počinitelja za sada nema, no u neslužbenim krugovima spekulira o stranom državljaninu sa psihičkim poteškoćama. Hercegovački portali javljaju i da se osumnjičeni trenutačno nalazi na području Ljubuškoga, zbog čega je upućen poziv građanima da, ako imaju bilo kakve informacije o njegovu kretanju ili identitetu, o tome obavijeste nadležne službe. Pojedini mediji objavili su i da je osumnjičeni navodno uhićen. Međutim, službenici iz policijske postaje Čitluk za sada to ne potvrđuju. Kako su nam kazali iz policije, nemaju još nikakvih službenih informacija.