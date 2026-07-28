Prebrzo vozio neregistrirani motocikl, bježao policiji, udario u stup i zid, sletio u more i - poginuo

Vozio je neregistrirani motocikl, bježao je policiji i na kraju je - poginuo. Rezime je to tragične nesreće o kojoj je izvijestila PU dubrovačka, a koja se dogodila 27. srpnja u 17.50 na području Mokošice. Kako je priopćila policija sve je počela kada su Kobre primijetile 20-godišnjaka kako vozi motocikl bez registarskih oznaka.

Pokušali su ga zaustaviti te su ga u jednom trenutku zaobišli, no umjesto da stane mladi motociklist je ubrzao. Vozio je kolnikom Ulice gorava u mjestu Donje Obuljeno. Kada je ušao u desni nepregledni zavoj, zbog neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu nad upravljačem motocikla i s motociklom pao na kolnik nakon čega je u nekontroliranom klizanju udario u betonski stup, a potom i u kameni zid. S motociklom je pao u more na dubinu od oko pola metra. Zadobio je teške ozlijede od kojih je naknadno u preminuo u bolnici.

U policiji kažu i kako "policijski službenici u niti jednom trenutku nisu poduzeli mjere progona za motociklom, niti su u ijednom trenutku koristili zvučne ili svjetlosne signale." Osim što je vozio neregistrirani motocikl, vozio ga je i prije stjecanja prava na upravljanje motociklom. I prije ove tragedije 20-godišnjak je više puta bio sankcioniran zbog najtežih prometnih prekršaja.