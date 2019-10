Načelnik razbjesnio seljake: 'Postavio je znakove zbog kojih traktorima ne smijemo u njivu'

Seljaci iz baranjskog Čeminca ponovno su na nogama – načelnik Zlatko Pinjuh postavio im je, kažu, prometne znakove uz polja pa ne smiju u njih traktorima. Uz poljske su puteve i nerazvrstane ceste, naime, "niknuli" znakovi zabrane prometovanja vozilima težima od 7,5 tona.

- Traktor je blizu 7 tona, a kada mu dodamo plug, već ne može na ovaj put kročiti. Brojne će oranice ostati neobrađene, jer će proći rokovi sjetve. Kazna koju će načelnik napisati bit će veća od dohotka s njive. Spriječeni smo u svom poslu i stvaranju dohotka za naše obitelji, pa tako i plaćanju poreza. Svi gubimo, i seljaci i država – ogorčen je poljoprivrednik Petar Pranjić.

- On nas na svakom koraku blokira u radu, blokira i tvrtku Belje Plus. Uveo je drakonske kazne tako što je proširio zakon. Ako se uskoro nešto ne promijeni, pokupit ćemo se i otići s ovih prostora. Općinu je privatizirao, on je gospodar života i smrti, potiče na netrpeljivost među mještanima, svoje podanike huška na nas gospodarstvenike. Provedena je velika USKOK-ova akcija za njegova kriminalna djela, ali on i dalje manipulira narodom i sebi stvara brojna dobra – proziva on. Podsjeća kako je načelnik 2016. uveo porez na korištenje javnih površina, koji je kasnije proglašen nezakonitim.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Seljaci prosvjednici prijete i blokadom cesta prema mađarskoj granici. Premijera Andreja Plenkovića pozivaju da ukine Općinu Čeminac, "to je jedino rješenje jer načelnik neće stati".

- Kaznu će nam vjerojatno napisati njegov sin Marko, komunalni redar. Mještani ne mogu naručiti drva, građevinski materijal... Osječka pivovara je najavila da neće više dovoziti pivo u trgovine u Čeminac, jer su im kamioni preteški i dobivaju kazne – govori Matko Perković. On navodi i kako je Pinjuhov sin Ivan nedavno diplomirao na fakultetu sestrinstva te da su "načelnikovi vijećnici donijeli odluku da ga se nagradi sa 10.000 kuna zato što je diplomirao".

Milenko Jumić, pak, kazne više ni ne broji.

- Proljetos nam je poslao kazne da smo poorali lenije, pa smo angažirali geodete i mjerenje je pokazalo da nismo ušli na lenije. Naša firma dobila je ukupno više od 120.000 kuna kazne. Nisam ih platio, angažirao sam odvjetnika. Za čega da plaćam? Da bi on općinskim novcem mogao subvencionirati svoj stambeni kredit i kredite svojih sinova? Kupio je tri BMW-a. Od države je kupio 50 hektara zemlje i onda ih protuzakonito prodao za 240.000 eura – ustvrdio je Jumić.

A načelnik Zlatko Pinjuh poručuje: Sve je po zakonu!

- Imamo pravo postavljati znakove, po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, mi smo jedini i nadležni za to. Taj se zakon naslanja na Zakon o cestama, koji točno propisuje plaćanje naknade za prekomjernu upotrebu javne ceste i ograničenje od 7,5 tona. Ako je Zakon o cestama nezakonit, neka protestiraju pred Saborom... Ti isti, već pet godina, imaju red prosvjeda, pa red kaznenih prijava, pa poziva USKOK-u... Pokušavaju na sve načine, u dobroj povezanosti s politikom, očuvati privilegije koje su imali dok nisam postao načelnikom – odgovara Pinjuh.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Visinu naknada, po općinskoj odluci, određuje načelnik, a na upit kolika je ona točno, Pinjuh kaže kako će iznosi "biti jednaki kao i u Općini Ivankovo". A po tome, seljaci će za svaki izlazak na cestu plaćati 1,38 kuna po kilometru za vozila od 1 do 9 tona, zatim 6,48 kuna za mehanizaciju od 10 do 19 tona, pa 19,78 kuna za vozila od 20 do 30 tona te 38,38 kuna po kilometru za strojeve od 30 tona. Belje Plus, primjerice, plaćat će 330.000 kuna godišnje.