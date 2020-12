Poštar upao u kuću i bez pristanka dirao ženu: 'Nisam imala kamo pobjeći, htio me ugurati u sobu'

Općinski sud u Karlovcu nakon više od šest godina donio je nepravomoćnu presudu za poštara iz Ozlja koji je bludničio nad jednom ženom i to na kaznu zatvora od šest mjeseci uz rok kušnje od dvije godine.

Tijekom postupka je utvrđeno da je 5. veljače 2014. godine poštanski operater (49) to učinio u zadovoljavanju spolnog nagona tijekom obavljanja svoje poštanske službe, dok je boravio u obiteljskoj kući u kojoj je žena tada bila sama doma. U jednom trenutku ju je svojom desnom rukom uhvatio za zapešće lijeve ruke, gdje je nosila sat, čvrsto je stisnuo, a potom je bez njezina pristanka dirao u predjelu stražnjice bedara i spolovila, tražeći je "da mu malo da", jer da to njezin zaručnik neće nikada saznati, piše KAportal.

Oštećena je rekla kako se bojala za svoj život jer je muškarac bio neugodan, a vrlo je visok i jak.

"Bilo mi je jako neugodno, nisam imala kamo pobjeći, čak sam u jednom trenutku razmišljala da ga upiknem kemijskom olovkom, koju sam držala u ruci. On mi je otvoreno nudio seks. Čak me htio ugurati u sobu, ali sam istrčala iz kuće kako bih donijela drva, jer je bilo hladno", rekla je žrtva dodajući kako je slično pokušao i godinu dana ranije.

Zaručniku je pokazala masnicu na ruci, koju ju zadobila od stiska, a on ju je odveo na liječnički pregled pa na policiju.

Poštar je imao svoju verziju priče u kojoj navodi da ga je žena pozvala u kuću jer je bilo hladno te da su počeli razgovarati nakon što mu je ponudila da sjedne.

"U jednom trenutku ona je sjela na moje koljeno i počela potpisivati primitak pošiljke. Tome se nisam nadao, ostao sam zatečen, ali mi je to bilo simpatično, pa je moja ruka možda i završila oko njezina struka. Ona mi je otvoreno dala do znanja da joj se sviđam, pa sam joj predložio, kako tada nisam imao vremena ni za što, da možemo nekom prilikom skupa na večeru i da o tome nitko ne mora ništa znati", branio se poštar, no sud mu nije povjerovao.

"S obzirom na takvo postupanje optuženika, vidljivo je da je osjećao određenu seksualnu privlačnost prema oštećenici jer je u protivnom ne bi dirao na opisani način, a sve to ukazuje da je navedene radnje poduzeo motiviran željom za uzbuđenjem i zadovoljenjem vlastite seksualne ugode", navodi karlovački sud u obrazloženju presude.