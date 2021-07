Postali su pravi hit na tržištu nekretnina. Među kupcima sve više ljudi s područja bivše Jugoslavije

Početkom pandemije prošle godine svi smo očekivali, i bilo je logično, da će doći do pada prodaje nekretnina, sloma tržišta, pada cijena, no desilo se upravo suprotno – rast prodaje, i to popriličan, i rast cijena, rekao je Branko Papeš, direktor i vlasnik agencije Dogma nekretnine za Novi list. Kuće u prigradu su postale poželjne, opisao je Papeš, istaknuvši da je ono što ih je najviše iznenadilo i što apsolutno nisu mogli očekivati – hrvatska dijaspora. – Ono što politika nije uspjela deset i više godina – uspjela je pandemija.

"U posljednjih godinu dana imamo deset puta više upita i realizacija naših ljudi izvana koji kupuju nekretninu, a Rijeka i Istra su prepoznate kao mjesto na koje se žele vratiti i u kojem žele živjeti. Razlog je otvorenost, blizina, pristupačnost ljudi. Osim dijaspore, sve više stranaca kupuje nekretnine ovdje, i to ne samo u Opatiji, Krku, Crikvenici itd. nego je i u Rijeci sve više stranaca koji ulažu. Njima su naše cijene vrlo pristupačne i prepoznali su tu tržišnu nišu.

Osim toga, imamo i poslovne nomade, koji u ovom trenutku možda toliko ne kupuju, no sve više upita imamo od ljudi koji su se odlučili doći u Rijeku i ovdje nekretninu iznajmiti. Posljedica je rast realizacije, pa u odnosu na 2019. bilježimo rast prodaje, realizacije, od preko 20 posto te rast cijena od 10 do 20 posto. Za vrijeme pandemije nam se pojavio i totalno novi način prodaje nekretnina: u posljednjih godinu dana 50-ak nekretnina smo prodali online, i to onih koje koštaju 50 do 70 tisuća eura, ali i preko 500.000 eura, što je prije pandemije bilo nezamislivo", kazao je Papeš.

"Stanove su tu kupili Hrvati iz Kine, Washingtona, New Yorka, Floride, Stockholma, Osla, Amsterdama, Beča, itd. No nisu to samo Hrvati, nego je jako puno ljudi, a ja ću ih nazvati našim ljudima, s područja bivše Jugoslavije, koji planiraju uložiti novac, planiraju se vratiti živjeti ili u penziju, i odlučili su se za Rijeku i Istru zbog otvorenosti itd. Jedan od bitnih faktora zbog kojeg se stranci odluče kupiti nekretninu u Hrvatskoj, odnosno Rijeci, a kojeg mi možda i nismo svjesni je sigurnost. Njima gotovo da nije zamislimo da se u 22 sata ili u pola noći mogu prošetati po gradu. To je jako bitno za kvalitetu života, a da ne govorimo o blizini svih metropola iz ove regije, moru, povoljnim cijenama. Zbog svega toga mi u Dogmi očekujemo da u 2021. dodatno učvrstimo poziciju agencije broj jedan u Hrvatskoj", zaključio je Papeš.