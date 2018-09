Poslali ovrhu djevojčici (7), otac zabrinut: Odakle im podaci maloljetnog djeteta?

Facebookom se širi priča oca Ivana Saračevića koji je objavio kako je tvrtka EKO FLOR Oroslavje preko odvjetničkog ureda Hanžeković&partneri pokušala ovršiti 7-godišnju djevojčicu.

Naime, iako je riječ o pogrešci, oca zabrinjava činjenica kako su došli do njezinih osobnih podataka, odnosno OIB-a, ali i što bi se dogodilo da oni u roku od osam dana nisu preuzeli obavijest o ovrsi.

Djevojčica je inače iz Vinkovaca, a ovršena je trebala biti osoba istog imena i prezimena iz Jastrebarskog.

Očevu objavu prenosimo u cijelosti:

"Slabo objavljujem postove na ovom Face-u, ali ovo što se danas dogodilo mojoj obitelji želim da svi znaju. I prijatelji i poznanici i cjelokupna hrvatska javnost pa da vidite u kakvoj mi to državi živimo.

Jučer, 25. 9.2018., dobili smo obavijest da se trebamo javiti na poštu jer je nešto došlo na ime moje kćeri Dragice Saračević. Danas, 26.09.2018., supruga dođe u poštu tražeći da joj se preda paket. Službenica prvo nije htjela dati "paket" supruzi budući da je riječ o OVRSI! Sad je pravo vrijeme da kažem kako moja kćer Dragica ima 7 godina! Dakle, maloljetna! Tek kada ju je supruga ucijenila da će dovesti kćer da potpiše i da će sve to snimiti, službenica je popustila. Ne krivim službenicu, samo je radila svoj posao. Na neki način nam je i izašla u susret. Naša prva reakcija je bila ŠOK! (i još uvijek smo u šoku!) Dakle! Dobili smo od gosp. Hanžekovića i njegovih kompića u ime tvrtke Eko-flor plus ovršni prijedlog nad Dragicom Saračević, koja živi u Jastrebarskom i s njenim OIB-om! (a ovrha stigla na našu adresu) Još jednom naglašavam da je riječ o maloljetnoj osobi! To što je adresa potpuno deseta, to me najmanje brine. Ono što me brine jest odakle im OIB moje kćeri!? Ma ne zanima me što na to pravo imaju javni bilježnici! Znam da imaju..... Ali, tko im može dati OIB maloljetnog djeteta? Gdje su tu prava djeteta!? Gdje je sada ta uredba EU o tajnosti podataka maloljetne djece!? Gdje je uopće pravna država!? Ovršiti maloljetno dijete... pa to može samo u Hrvatskoj. Na kraju smo se čuli s g. javnim bilježnikom koji je ovršni prijedlog i poslao u ime Hanžekovića. Gospodin se ispričao, tvrdeći da njegov službenik nije odradio dobro posao i da će već sutra povući ovršni prijedlog. Živi bili pa vidjeli!

Mnogi od vas, koji budu ovo čitali, sigurno će reći da se radi o grešci koja se može dogoditi svakome. Pa evo vam sada i crni scenarij. Recimo da nismo preuzeli pošiljku ili da smo ju odbili preuzeti. Nakon 8 dana ovrha postaje pravomoćna. Slijedi ovrha skrbnika bez obzira što je riječ o maloljetnoj osobi koja na sebi nema ništa. Sigurno nema kuću u Jastrebarskom! Skrbnike tada čeka sudski proces i dokazivanje gore već navedenoga. Srećom nije ni tako velik iznos. A što da je u pitanju neki veći iznos? Možete blokirati život cijele jedne obitelji, baciti ih na koljena, jer, eto, netko nije dobro obavio svoj posao.

Najviše sam uznemiren spoznajom da netko može doći do OIB-a maloljetnog djeteta. Pa makar on bio i javni bilježnik! Ako se može doći do njihova OIB-a, što je s nama ostalima.... Kako da se mi odrasli branimo, kad u našoj državni ni dijete nije zaštićeno!? Zar još nekom nije jasno zašto se bježi iz ove države!?

Dosta! Još sam vruć... Dijelite dalje.... Neka se i vaši prijatelji upoznaju s pravnim poretkom RH.

A moja Dragica piše zadaću..."