Stigla im ovrha na 100.000 kn zbog alimentacije za unuke

Zbog alimentacije za troje unuka Slavica (69) i Josip Kišur (80) iz Sesveta ovršeni su prošli mjesec za sto tisuća kuna. Dug od 68.700 kuna za uzdržavanje troje unučadi narastao je od 2013. s kamatama i troškovima 30-ak tisuća kuna. Slučaj je jedinstven jer njihov sin nije otišao od svoje djece i zanemario brigu o njima, već je poginuo.

Sin poginuo u nesreći

– Jedno je kad osude baku i djeda roditelja koji se ne brine za svoju djecu nakon razvoda, ali naš je sin poginuo, a unučad nam je ostvarila obiteljsku mirovinu po pokojnom ocu i dječji doplatak – govori gospođa Slavica. Njezina je mirovina 1500 kuna, suprugova 3400 kuna. Prvotna odluka po kojoj je ona imala plaćati 600 kuna za uzdržavanje ukinuta je, dok je potvrđena presuda po kojoj J. Kišur mora plaćati 900 kuna svaki mjesec. Još je gore što unuke uopće ne viđaju, iako imaju presudu o zajedničkim susretima. Ne žele, međutim, pokretati izvršenje te presude jer to bi značilo ovrhu djece – trebalo bi ih silom dovoditi na susrete s bakom i djedom. – Došla bi policija, takav golemi stres ne želimo priuštiti djeci – kaže baka.

Dok im je sin bio živ, sa suprugom i troje male djece živio je u istom dvorištu. Dvoje djece imalo je 18 mjeseci, a jedno tri godine kad im je otac 2007. poginuo u prometnoj nesreći. Snaha je nakon 13 dana odselila svojima i zabranila svekrvi i svekru viđanje unučadi. Baka i djed zatražili su i sudski dobili odluku o viđanju, nakon čega je snaha djecu jedno vrijeme dovodila. Kad je prestala, a oni zatražili da se susreti nastave, zatražila je uzdržavanje. Obveza bake i djeda umjesto roditelja koji ne uzdržava svoje dijete uvedena je u Obiteljski zakon 2003., a propisana je i postojećim Obiteljskim zakonom iz 2015. Sindikatu umirovljenika javlja se sve veći broj starijih osoba, žaleći se na presude kojima su dužni uzdržavati unučad, a i sami teško preživljavaju uz male mirovine.

RH smanjila budžet za djecu

– Takav je model moguć sam u nekim američkim državama, ali ne u europskim zemljama jer nije u duhu socijalne države – kaže Jasna Petrović, čelnica Sindikata, ističući kako države jamče uzdržavanje u takvim slučajevima. I Hrvatska ima Zakon o privremenom uzdržavanju, a on predviđa da, u slučaju kad roditelj koji ne živi s djetetom ne pridonosi njegovu uzdržavanju, to čini država, te naknadno utjeruje sudski taj novac od obveznika uzdržavanja. Država isplaćuje najdulje tri godine, i to samo pola iznosa od zakonski propisane alimentacije. Prije desetak dana propala je inicijativa Živog zida i SNAGA-e da uzdržavanje od države bude u 100-postotnu iznosu. Štoviše, Hrvatska je, unatoč činjenici da 20 posto djece raste u siromaštvu, za 2018. i 2019. smanjila iznos za ovu svrhu s 21,8 milijuna kuna na 18 milijuna. Odlučili su valjda jače pritisnuti bake i djedove, populaciju koja po primanjima također spada u najugroženije.

U Ministarstvu za socijalnu politiku kažu da su primili inicijativu SUH koja ide za izuzimanjem baka i djedova. Svjesni su da pojedinima ovakva obveza ugrožava egzistenciju, a podsjećaju da odluke donosi sud. Pri izradi novog Obiteljskog zakona, kažu, uzet će u obzir zaprimljene primjedbe i inicijative, vodeći brigu prije svega o dobrobiti djece.