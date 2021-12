Posavec na Večernji TV-u otvorio dušu: 'Sjećam se jutra kad sam uhićen, nisam ni slutio da me prisluškuju'

Novi-stari međimurski župan Matija Posavec gost je emisije Politički intervju tjedna televizije Večernji list. Prvi je to veliki intervju Matije Posavca nakon premoćne pobjede na ponovljenim izborima za župana u Međimurju, ali i prvi veliki televizijski intervju nakon uhićenja Posavca zbog sumnje da je primio mito u iznosu od 10 tisuća kuna, a zbog čega je i dao ostavku i zbog čega su se prošle nedjelje održali i novi izbori.

Posavec u intervjuu govori o svemu što mu se stavlja na teret, kako gleda na činjenicu da mu je prvi javno " u pomoć" priskočio bivši stranački šef Radimir Čačić izjavom da bi bio lud da prizna da je primio mito i da je zapravo riječ o novcu za kampanju, ali i otkriva što je mislio kada je kazao da se sve dogodilo jer ga se htjelo politički eliminirati. Govori i o potpori koju ima u Međimurju, ali i percepciji javnosti da je još samo jedan od korumpiranih političara u državi. Posavec u razgovoru otkriva i koji su mu politički planovi za budućnost.

Prije otprilike dva mjeseca dali ste ostavku na mjesto župana zbog sumnji da ste primili mito, a u nedjelju ste na ponovljenim izborima dobili 80 posto podrške onih birača koji su izašli na birališta i tako opet postali međimurski župan. Kako gledate na svoju pobjedu i cijeli taj period koji je bio prožet nizom okolnosti?

S obzirom na rezultat, to gledam sa strahopoštovanjem tim više što sam i prije nekoliko mjeseci na redovnim lokalnim izborima ostvario najbolji rezultat u Hrvatskoj. Tada sam kao kandidat za župana osvojio 65 posto glasova birača, a kao nositelj liste za županijsku skupštinu osvojio sam 58 posto. Međutim, sada sam s jednim ogromnim teretom na leđima u konkurenciji od četiri kandidat podebljao taj rezultat. Zahvalan sam građanima, to nije mala stvar. To je obveza, to je povjerenje i to je motivacija zbog koje ću se truditi još više.

Je li bez obzira na sve ispravno da ste se opet kandidirali?

Upravo mi podrška građana sugerira da sam ispravno postupio premda sam se dvoumio, a bio sam čak i na pragu odluke da se potpuno izoliram od politike i ikakvih kandidatura. Međutim u ova dva mjeseca se nisam zatvorio. Šetao sam po gradu, trčao, biciklirao, odlazio u trgovinu... Nisam doživio nijednu osudu ili kritiku već naprotiv. Osjetio sam bilo naroda koji mi je davao podršku, stiskao ruku, grlio me i molio da se nanovo kandidiram. Zbog toga sam to učinio. Zbog ljudi.

Ipak, treba priznati da je izlaznost bila izrazito niska. Ispod 30 posto...

Izlaznost je bila u skladu s očekivanjima. Uvijek kad se događaju ponovljeni izbori izlaznost je, naravno manja. Istu izlaznost ili još manju imali smo na europarlamentarnim izborima 2014. na razini Hrvatske. Imali smo i ove godine slučaj prijevremenih izbora za vijeće grada Pazina na kojima je sudjelovalo 65 kandidata, a izlaznost je bila 36 posto.

Mislite li da je loša izlaznost korelirala s vašom aferom u kojoj ste bili uhićeni i osumnjičeni za primanje mita?

Čujte, prije svega treba računati na lošu epidemiološku situaciju. Drugi razlog je loše vrijeme koje se dogodilo baš na izborni dan. Bilo je hladno i kišovito. Osim toga birali su se samo kandidati za župana. Bez stotina kandidata na velikim listama. Logično je da će biti manja izlaznost pa barem utoliko što će na izborima u manjem postotku participirati oni koji su na redovitim izborima glasali samo za te kandidate, a to su najčešće članovi njihovih obitelji i prijatelji.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 31.11.2021., Zagreb - Matija Posavec gostovao na VečernjiTV. Vi ste osumnjičeni i svojedobno uhićeni zbog primanja mita i dva sporna zapošljavanja. Međutim, tvrdite da u vašem slučaju vrijedi presumpcija nevinosti premda se u medijima u rujnu pojavila informacija da ste istražiteljima priznali počinjenje kaznenih djela koja vam se stavljaju na teret pa samim time i niste završili u istražnom zatvoru. Možete li to pojasniti? Jeste li priznali krivnju ili još uvijek mislite da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno pravomoćnom sudskom presudom?

Nažalost, proteklih mjeseci se u medijskom i političkom prostoru pojavio niz kalkulantskih, špekulantskih i neprovjerenih informacija. Poznato je svima da prva dva mjeseca nisam izlazio u javnost. Nisam htio remetiti tijek istrage ili sebi potencijalno nanijeti štetu nekim izjavama. Naravno da su se unatoč mojem povlačenju iz medija, pojavile jednostrane priče. A što se tiče medija, rekao bih samo da se iskreno čudim kako su neke informacije uopće izašle. Događale su se situacije da je moje ispitivanje pred istražiteljima bilo objavljeno prije nego je meni samome službeno uručeno. To mi je neshvatljivo.

Ok, što ste onda na kraju istražiteljima priznali?

Priznao sam okolnosti, ali nisam priznao kazneno djelo. Dakle, radi se o tome da je čovjek došao u moj ured i htio uplatiti donaciju, taj novčani iznos završio je na računu stranke. Da, to je bilo nepromišljeno. Trebao sam ga potjerati iz ureda i objasniti mu formalnu proceduru kako se uplata u tom smislu treba vršiti. Tu pričamo o potencijalnoj sumnji, dakle sumnji, na prekršaj, a ne na kazneno djelo. Mislim da sam u medijima i javnosti zaslužio nepravedan tretman zbog tog slučaja i prikazalo me se u izrazito negativnom svjetlu zbog sumnje. U mom slučaju se čak niti ne radi o proračunskom ili javnom novcu. Radi se o privatnom novcu i pogrešnoj proceduri uplate. Pitanje je uopće hoće li optužnica biti podignuta.

Kakav postupak očekujete po tom pitanju?

Od istražnih tijela očekujem da utvrde sve činjenice i dokaze i da sukladno tome postupaju. Ne mogu i ne želim prejudicirati dok je istraga u tijeku. Na kraju istražnih radnji znat će se podiže li se optužnica ili ne.

Kako komentirate onda glasine da ste priznali okolnosti samo kako ne biste završili u zatvoru u Remetincu te da ste ostavku dali zbog toga da vas se ne može dovesti u vezu s opasnosti od ponavljanjem djela?

Moja ostavka nema veze sa zatvorom. Ja sam ostavku dao zbog morala i političke kulture. U svibnju sam ostvario dobar rezultat, međutim u međuvremenu mi je na leđa pao jedan teret i nepravedno bi bilo od mene da konzumiram mandat kojeg sam zavrijedio od birača iz vremena dok tog tereta nije bilo. Kasnije su se izbori raspisali, ja sam se kandidirao i opet pobijedio. To je cijela priča.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 31.11.2021., Zagreb - Matija Posavec gostovao na VečernjiTV. Ali sad dok konzumirate novi mandat teoretski je moguće da opet budete uhićeni, čak zbog sumnji u ponavljanje kaznenog djela za koje vas se tereti. Što biste napravili u toj situaciji?

To je špekulantska situacija. Što bi bilo kad bi bilo. Nisam dovoljno upućen u pravne detalje pa ne bih htio ni komentirati. Nitko ne zna što može biti. Podsjetio bih samo na Ustav RH koji je naš najviši pravni akt, a u čijem prvom članku stoji da vlast pripada i proizlazi iz naroda. Mislim da volju naroda ne treba propitivati.

Vaš bivši stranački šef Radimir Čačić kazao je u jednom intervju da biste bili ludi ako biste priznali krivnju. Što mislite o tome?

Nisam tu izjavu tada čuo ni vidio. Saznao sam za nju kasnije. Svi koji me poznaju dobro znaju da moj obraz nema cijenu i da se nikad ne bih spuštao na razinu da se prodam za 10 tisuća kuna. Ne bih se prodao niti za 10 milijuna kuna. Isti dan kad je čovjek došao u moj ured sa željom da donira mojoj novoj stranci, njegov novac je položen na račun stranke. Za to postoje bankovni zapisi.

Rekli ste u jednom nastupu da iza vašeg uhićenja stoji HDZ koji vas je kroz ovo pokušao politički eliminirati.

Pazite ja nisam nikoga optužio, ja sam samo odgovarao na pitanja novinara. To sam rekao jer HDZ u Međimurju već godinama vodi prljavu kampanju protiv mene. Izrazito prljavu. Kako komentirati situaciju u kojoj je cijeli grad bio prešaran grafitima "Posavec - Remetinec". To se dogodilo u travnju, dakle mjesec dana prije lokalnih izbora u svibnju.

Zašto mislite da su to napravili HDZ-ovci i što oni imaju od toga?

Svatko tko je na političkom tržištu bori se za prevlast, a oporba ima cilj rušiti vlast. Međutim, HDZ je u tome pretjerao prljavom igrom. Recimo na ovim sada izborima u nedjelju opet se igralo prljavo. Na dan izborne šutnje tisućama građana došla je SMS poruka u moje ime gdje je stajalo da odustajem od kandidature zbog svega što mi se stavlja na teret. To je jako prljavo.

To vas pitam zato što je znakovito da HDZ na ovim nedavnim ponovljenim izborima uopće nije imao svog kandidata.

Točno, nisu imali. A i da su imali pretrpjeli bi težak poraz. S druge strane žao mi je što nisu participirali na izborima kako bi provjerili u praksi svoj politički kapital s kojim raspolažu.

Kako će onda u budućnosti izgledati vaša suradnja s Vladom nakon ovih optužbi na račun HDZ-a?

Ponavljam, ja ne optužujem nikoga. Ja samo očekujem od ove Vlade kao što sam očekivao od svih prijašnjih Vlada da poštuju legitimitet izbora i volju građana.

Očekujete li opstrukcije od strane Vlade?

Očekujem uvažavanje izbornih rezultata, očekujem suradnju i očekujem da se Međimurje kao hrvatski kraj razvija jednako kao i svi ostali hrvatski krajevi.

Kako komentirate izjave mnogih političkih analitičara i komentatora koji su vašu pobjedu na izborima usporedili s pobjedama Milana Bandića, Ivana Čehoka, Vinka Grgića i u konačnici HDZ-a koji je pravomoćno presuđen za korupciju?

Mislim da su to paušalne i zlonamjerne ocjene koje pune naslovnice. Najlakše je nekome reći da je lopov i kriminalac, a uopće ne sagledati kontekst i razne parametre uzeti u obzir. Žao mi je zbog toga s ljudske strane ali s druge strane zahvalan sam onim kolumnistima koji su racionalno pisali o ovom slučaju, sagledali širu sliku i uvidjeli da je nepravedno dizati toliku hajku zbog nepromišljene uplate od 10 tisuća kuna, tim više što je istraga u tijeku i optužnica uopće nije podignuta.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 31.11.2021., Zagreb - Matija Posavec gostovao na VečernjiTV. Nakon što ste uhićeni na Facebooku se pojavila grupa s više tisuća članova koja vam je pružala podršku.

Da, čuo sam za to. To je strašna satisfakcija koje me motivirala na novi izlazak na izbore. Jedan novinar me nedavno pitao što bi bilo da sam ove izbore izgubio. Ja definitivno mogu reći da bi se zauvijek pozdravio s politikom. Moja misija je slušati narod i birače.

Vi ste jednom predlagali okupljanje svih stranaka političkog centra na sjeveru Hrvatske. Priželjkujete li to okupljanje još uvijek i hoće li vam ova istraga biti teret?

Da, naravno da priželjkujem. Hrvatskoj kronično nedostaje fina, građanska i pristojna opcija centra. Istraga mi je za sada teret u svemu, ali nadam se da će to što prije završiti jer moj tim i ja imamo viziju za Međimurje. Da smo na dobrom putu sugeriraju i izborni rezultati prijašnjih izbora. Tri puta postajao sam župan. To je jasna poruka naroda.

Jeste li se ovih dana čuli s nekim iz svijeta politike?

Čestitao mi je dio saborskih zastupnika i kolega na lokalnoj razini.

Jeste li u kontaktu s nekim iz Vlade?

Nisam.

Na kraju, što možete prepričati o svojim osjećajima na dan uhićenja. Kako je obitelj to sve preživjela?

Policija je u moju kuću ušla u 6 sati i tri minute ujutro. Bio sam u šoku. U tom trenutku zbilja nisam znao što se događa i što sam učinio. Tek sam kasnije saznao da sam mjesecima bio prisluškivan i pod mjerama. Bilo je to jako traumatično razdoblje koje ne bih poželio nikome. Što se obitelji tiče, oni su mi uvijek bili podrška. Tako i sada kada sam opet odlučio izaći na izbore.

