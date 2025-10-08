Poruka načelniku: Podnesi ostavku ili te prijavljujem USKOK-u

Marijan Peretić, načelnik općine Netretić u Karlovačkoj županiji, ovih je dana dobio pismo u kojem ga nepoznata osoba moli da podnese neopozivu ostavku na mjesto načelnika. Podsjetimo, Peretić je kao član Demokratske hrvatske seljačke stranke na proljetnim izborima dobio povjerenje sumještana da bude na čelu Općine u četvrtom mandatu. U javnosti su izbori u toj maloj općini u Karlovačkoj županiji pobudili interes javnosti s obzirom na to da je održan i drugi krug jer su on i protukandidat Damir Škrtić kao član HDZ-a dobili isti broj glasova birača, da bi Peretić potom ponovno postao načelnik Netretića sa samo šest glasova više od D. Škrtića. Predizborna je kampanja bila napeta, bilo je puno prozivki i optužbi, a Peretiću je protukandidat spočitavao da koči razvoj općine. Stoga načelnik Netretića smatra da je ovo pismo, u kojem mu se na ljubazan način prijeti, politički motivirano.

– Što bi drugo bilo u pozadini kada me se u pismu poziva da dam ostavku na mjesto načelnika nego politika. Ne znam tko je autor pisma, ali sadržaj upućuje na one koji ambicije ne mogu ostvariti na legalan način, odnosno na izborima, pa se bave ovakvim stvarima – kazao je Marijan Peretić, koji je pismo predao policiji od koje očekuje da odradi svoj posao.

Naime, pismo počinje ljubaznim pozdravom, ‘dragi prijatelju’, nakon čega nepotpisani autor moli Peretića da podnese neopozivu ostavku na mjesto načelnika Netretića do 15. listopada ove godine. Čak mu i sugerira da kao razlog ostavke javnosti ponudi pojašnjenje da to radi zbog bolesti. U protivnom, navodi autor, prijavit će ga USKOK-u za malverzacije koje je napravio za svoj džep te za usluge koje je napravio prijateljima. U tom slučaju, predviđa autor pisma, past će i on i povući i prijatelje kojima je pomagao. Pismo je naslovljeno na Općinu Netretić, odnosno na ruke načelnika na kojega se odnosi. Marijan Peretić javno je poručio autoru pisma da se nikoga i ničega ne boji, da nema što skrivati i da ne pomišlja na to da podnese ostavku na mjesto načelnika Netretića te da mirno čeka 15. listopada, odnosno ultimativni rok i najavljenu prijavu USKOK-u, ako do nje dođe. Peretić je za Radio Mrežnicu usporedio situaciju u Netretiću nakon izbora s onom u Sjevernoj Koreji.

– Dugo sam u politici i na ovoj funkciji, politička situacija u općini Netretić mi u zadnje vrijeme liči na Sjevernu Koreju. Ako niste u partiji, treba vas likvidirati, pa je i ovo način kako bi to trebalo. Očito da nekom smetam, da neki imaju neke druge planove, a ja sve vidim, o svemu govorim, ne skrivam ništa i zbog toga vjerojatno smetam nekima – izjavio je Peretić za Radio Mrežnicu.