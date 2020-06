Porezne olakšice: Stopa PDV-a za ugostitelje, kulturnjake i izdavače novina snižena na 5 posto

Austrijska vlada je odlučila od 1. srpnja privremeno smanjiti stopu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) ugostiteljima, kulturnoj branši i izdavačima novina, periodičnih izdanja i knjiga, djelatnostima najteže pogođenim koronakrizom na 5 posto, izvijestili su u petak na konferenciji za novinare u Beču ministar financija Gernot Blümel, ministrica turizma Elisabeth Köstinger i državna tajnica za umjetnost i kulturu Andrea Mayer.

Kako je istaknuto o planu navedenih poreznih olakšica izviještena je Europska komisija i čeka se njena suglasnost. Ministar financija Blümel je rekao kako se radi o Paketu poreznih olakšica za ugostitelje „teškom“ 700 milijuna eura. Istaknuo je kako će po novom od 1. srpnja ugostitelji državi za jelo i piće morati plaćati još „samo“ 5 posto PDV-a, umjesto sadašnjih 20 posto. „Ta olakšica , ako stupi na snagu 1. srpnja, vremenski je ograničena i vrijedit će do kraja ove godine“, poručio je ministar financija. Ministrica turizma Köstinger je rekla kako sadašnji porez na dodatnu vrijednost jela i pića u ugostiteljstvu iznosi 20 posto i da je to sniženje za 15 posto, što znači da ugostitelji državi moraju do kraja godine uplaćivati „samo“ pet posto PDV-a. Istaknula je da se olakšica odnosi na alkoholna i bezalkoholna pića.

"Smanjenjem porezne stope dodatno pomažemo brzom rasterećenju naše turističke industrije i stvaranju novih radnih mjesta", ustvrdila je Köstinger, napomenuvši da se olakšice odnose na sve ugostitelje i lokale, „od najmanjih do najvećih“. Državna tajnica za umjetnost i kulturu Mayer je rekla kako će i umjetnici profitirati od sniženja PDV-a i da će i za njih vrijediti ista stopa od 5 posto. Dodala je kako će pod istim uvjetima kao i ugostitelji, kulturna branša, odnosno muzeji, kina, organizatori raznih kulturnih priredbi, glazbenih koncerata, tzv. „mali umjetnici“ itd. morati državi davati pola godine „samo“ 5 posto PDV-a.

Sniženje stope PDV-a na 5 posto, kako je istaknuto na Pressici, vrijedi i za izdavačku djelatnost odnosno izdavače novina, raznih periodičnih izdanja i knjiga. Detalji nisu izneseni. Na novinarski upit da li će to veliko sniženje PDV-a osjetiti i krajnji korisnici usluga, gosti restorana, hotela i drugih ugostiteljskih lokala, te posjetitelji kulturnih priredbi pri kupnji karata, odnosno čitatelji pri kupnji novina i knjiga konkretnog odgovora nije bilo. Vjerojatno će se više znati nakon što se Europska komisija oglasi o planu austrijske Vlade na čijem je čelu agilni mladi konzervativni kancelar Sebastian Kurz.