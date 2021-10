Poplavljen dio Grčke: Stanovnici spas tražili na krovovima, vatrogasci intervenirali 1400 puta

Obilne kiše sručile su se na Grčku i uzrokuju probleme diljem zemlje, a neki su stanovnici spas potražili na krovovima kuća kako bi se spasili od poplava, javlja u petak dpa.

Vatrogasci su u četvrtak i petak u Ateni intervenirali 1400 puta kako bi izbavili ljude i ispumpali vodu iz njihovih poplavljenih kuća, priopćila je civilna zaštita.

#StormBallos has brought some exceptionally wet weather and flooding to parts of #Greece.⛈️



The island of #Corfu saw 139.7mm in the last 24 hours - that's around a month's worth of #rainfall. pic.twitter.com/cL2FQS7Oot