Poplave u Pakistanu oštetile 5000 godina stare ostatke Mohenjo Daroa

U poplavama pogođenom Pakistanu, gdje je sezona monsuna bez presedana usmrtila stotine ljudi, obilne kiše sada prijete poznatome arheološkom nalazištu, starom više od 4500 godina, rekao je u utorak glavni kustos lokacije, prenosi CBC.

#PakistanFloods damage the famous archaeological site of Mohenjo-Daro which dates back almost 4,500 years @SaroyaHem tells you more Watch more: https://t.co/dm7SyC0z2e pic.twitter.com/twEx7K1DTE

Ostaci Mohenjo Daroa, koji se nalaze u južnoj pokrajini Sindh, blizu rijeke Ind i dio su UNESCO-ove svjetske baštine, među najbolje su očuvanim urbanim naseljima u južnoj Aziji. Otkriveni su 1922. godine, a nestanak tamošnje civilizacije koja je postojala u vrijeme drevnog Egipta i Mezopotamije još uvijek je nerazjašnjen misterij.

Nabujale vode Inda opustošile su velike dijelove Pakistana, pri čemu je smrtno stradalo najmanje 1343 ljudi, a milijuni su ostali bez domova. Premda nedavne poplave nisu izravno pogodile Mohenjo Daro, rekordna količina oborina nanijela je štetu ostacima drevnoga grada, rekao je kustos lokacije Ahsan Abbasi.

Scene of utter davastation near #MohenjoDaro in #Larkana district of Sindh. Most of villages still under water and people are living without any help. #PakistanFloods pic.twitter.com/U32Q5f73Er