Položeni vijenci: Obilježena 29. obljetnica pogibije varaždinskih specijalaca

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen obilježja na izlazu iz Jarmine, nedaleko od Vinkovaca, obilježena je 29. obljetnica pogibije pripadnika Specijalne policije PU varaždinske „Rode“. Slavko Štrlek, ratni pripadnik SJP Roda, kazao je kako su Vukovaru u pomoć prvi priskočili varaždinski policajci koji su bili u gradu od prvog do posljednjeg dana.

- Mi smo taj dan krenuli u akciju kako bi se pokušali probiti do Vukovara, no neprijateljske snage su bile prejake i nismo uspjeli. U akciji sam ranjen, četiri dana sam ležao i doma su me već proglasili mrtvim, ipak, pronašli su me neprijatelji i odveli u logor u Sremskoj Mitrovici gdje sam proveo više od pola godine. Na moju inicijativu, nakon mirne reintegracije, 1998. godine pronašli smo moje poginule suborce jer sam po sjećanju točno nacrtao gdje su ležali, rekao je Štrlek.

U akciji su poginuli Mladen Kasun, Zvonko Kardoš, Branko Kos, Željko Pongrac dok je u pokušaju proboja nestao Vlado Štampar.