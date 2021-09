Poljska: Neka nas EU kazni, ali rudnik ostaje

Na zahtjev Češke, Sud Europske unije prekjučer je odredio kaznu u visini 500 tisuća eura dnevno, koju bi Poljska trebala plaćati sve dok ne zatvori termoelektranu na ugljen u blizini granice s Češkom i Njemačkom. No, visoki dužnosnik poljskog Ministarstva pravosuđa u neobičnoj reakciji na Twitteru poručio je: “Nećete dobiti ni centa!”

Poljska: I vi kršite pravila

Najnoviji je to spor konzervativne poljske vlade sa Sudom Europske unije u Luksemburgu, ali u ovom slučaju i s Češkom, državom članicom s kojom Poljska inače surađuje i u sklopu Višegradske skupine (V4, u kojoj su još i Slovačka i Mađarska).

– Sud EU traži pola milijuna eura dnevne kazne od Poljske zbog toga što Poljska nije ostavila svoje građane bez energije i nije zatvorila rudnik od danas do sutra. To nije čak ni ucjena, to je pravosudno razbojstvo i krađa usred bijela dana. Nećete dobiti ni centa – poručio je Marcin Romanowski, zamjenik državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa Poljske.

Termoelektrana Turów korist lignit, ugljen niže kvalitete, za proizvodnju oko sedam posto ukupne potrošnje struje cijele Poljske. Zapošljava oko četiri tisuće radnika. Rudnik na koji se oslanja operativan je od 1904. godine. No, Nijemci i Česi koji žive u blizini Turówa godinama se žale na prekomjerno zagađenje.

Poljaci, pak, odgovaraju tvrdnjom da i Njemačka i Češka imaju rudnike lignita u blizini granice. Godine 1994. izdana je posljednja neosporna dozvola za rad rudnika Turów do 30. travnja 2020., ali poljska vlada se pozvala na zakon iz 2008. i produljila koncesiju na još šest godina ne tražeći pritom da se, kao uvjet, izvede studija utjecaja na okoliš. Češka vlada žalila se najprije Europskoj komisiji, a potom i Sudu Europske unije. I Česi i pravni stručnjaci Komisije drže da je Poljska prekršila propise Unije kad je produljila koncesiju bez studije utjecaja na okoliš.

Suđenje pred Sudom EU u Luksemburgu još traje, no Češka je tražila, i odlukom Suda 21. svibnja 2021. dobila, sudsku privremenu mjeru koja nalaže Poljskoj da prekine s kopanjem lignita u Turówu. Poljska vlada se na to oglušila, pa je Češka 7. lipnja 2021. tražila od Suda da razreže kaznu u visini od čak pet milijuna eura dnevno, sve dok Poljska ne ispuni privremenu mjeru.

Sud u Luksemburgu donio je odluku o kazni u visini 500.000 eura dnevno, koja bi se trebala plaćati Komisiji, odnosno u proračun Unije. Ali iz poljske vlade stižu izričite najave da neće ništa platiti.

– Nećemo ugasiti Turów jer bi to uskratilo električnu energiju milijunima poljskih obitelji – rekao je premijer Mateusz Morawiecki.

– Nijedna odluka Suda EU ne smije ugroziti područja vezana uz osnovnu sigurnost država članica. A energetska sigurnost spada u takva područja. Novčana kazna je nesrazmjerna i podriva postupak mirenja, koji je u tijeku – poručio je glasnogovornik poljske vlade Piotr Muller.

Između češke i poljske vlade postoje kontakti kojima se pokušava mirno razriješiti ovu situaciju, no kako pokazuju češki podnesci sudu u Luksemburgu, Česi su otvoreni za mirno rješenje spora, ali istovremeno i vrlo aktivni u sudskom procesu.

Zagađena voda

– Mi želimo postići dogovor, a nadam se da i Poljska želi isto. Ne radi se o novcu ni o kompenzaciji, nego o tehničkim uvjetima koji se trebaju ispuniti prije nastavka rada u rudniku – rekao je češki ministar zaštite okoliša Richard Brabec.

Službeni Prag, prema pisanju čeških medija, očekuje da Poljska pokrije troškove izgradnje novog sustava opskrbe pitkom vodom u područjima s češke strane granice kojima je pitka voda zagađena zbog rada poljske termoelektrane. Također, Češka želi da se Poljska obveže na redovne strože kontrole utjecaja termoelektrane na okoliš jer, osim vode, Turów uzrokuje i ozbiljno onečišćenje zraka.

