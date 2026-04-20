UDAR NA KALENDAR

Političari i ljevice i desnice za pad ekonomije pronašli istog, neobičnog, krivca

Autor
Dino Brumec
20.04.2026.
u 14:22

Putin je morao nekako objasniti loše ekonomske rezultate u siječnju u odnosu na godinu prije pa je rekao da je kriv kalendar – ove je godine bilo više neradnih dana nego 2025.

Kada god ekonomija posrne, vladajući diljem Europe i svijeta za to okrive – višak praznika i blagdana. Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednji je europski čelnik koji je krivnju za loše ekonomske brojke svalio na kalendar. No, ruski predsjednik nije otišao toliko daleko kao njegovi kolege lideri iz Francuske ili Njemačke koji su predložili da se neki neradni dani i uklone iz kalendara. Danska i Slovačka, štoviše, prije nekoliko su godina i ukinule po jedan praznik kako bi poboljšale svoj ekonomski učinak.

S druge strane, u Hrvatskoj se rijetko otvara pitanje mogućeg ukidanja neradnih dana kako bi se poboljšala ekonomija. Posljednja vladajuća većina koja je o tomu govorila bila je Vlada Zorana Milanovića, i to na samom početku mandata. Otada su se teme u Hrvatskoj zaoštrile na drugim poljima pa je u pogledu praznika i blagdana od ekonomije važnije pitanje u javnosti postalo koji se uopće obilježavaju i jesu li s njima sretniji desni ili lijevi. Ekonomija je i u tom pogledu pala na ljestvici važnosti, a simbolika na pitanjima iz prošlosti isplivala na prvo mjesto.

Ključne riječi
Emmanuel Macron Vladimir Putin praznici Ekonomija rad

