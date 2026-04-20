Teroriste i optužene za pranje novca nazivaju političkim zatvorenicima i pozivaju na njihovo oslobađanje, je li to humanitarni cilj flotile?

Nakon što je Globalna Sumud flotila „izašla iz ormara“ kao politički, a ne humanitarni projekt, uoči Globalnog parlamentarnog kongresa Sumuda najavljenog za prekosutra, 22. travnja u Bruxellesu, dok prvi konvoj brodova plovi prema Sirakuzi, odakle bi se brojniji trebao otisnuti u smjeru Gaze, na društvenim mrežama objavljuju sve agresivnije političke poruke. Najveći dio objava flotile u posljednjih nekoliko dana odnosi se na pozive na oslobađanje palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora, pravi „humanitarni“ cilj. Nazivaju ih - političkim zatvorenicima, a „teaser“ koji su objavili 17. travnja, na Dan palestinskih zatvorenika koji se obilježava jer je 1971. na taj datum razmijenjen prvi zatvorenik, Mahmoud Bakr Hijazi, pripadnik Fataha koji je kao član oružane skupine pokušao dići u zrak most u blizini grada Beit Jibrin, krajnje je neukusan. Glasi ovako: