Policija utvrdila tko je ubio dva psa, Odvjetništvo kaže da još traju izvidi

Trebao je to biti još jedan u nizu odlazak veterinaru, jedan od onih redovnih, bez velikog stresa. No, sve se na kraju pretvorilo u noćnu moru, priča nam naša čitateljica (podaci u uredništvu) koja je svjedočila hladnokrvnom priznanju čovjeka koji je ubio psa.

– Bila sam u ambulanti kad je došao muškarac i rekao da je vilama ubio pse koji su mu napali ovce na imanju. I da je jedan u prtljažniku njegova auta. Izašao je zajedno s veterinarom, a koliko sam čula pas je bio bez čipa. Zvala sam policiju, rekli su da će doći ali ja ih nisam dočekala – ispričala nam je dodavši kako je bila u šoku pa nije baš sigurna je li muškarac rekao da je dovezao samo jednog ili oba psa. A sama nije imala hrabrosti da pođe za njima i pogleda u prtljažnik.

Što su poduzeli nakon poziva i informacije o ubijenim psima, jesu li proveli kriminalističko istraživanje, utvrdili tko je počinitelj te o svemu obavijestili nadležno državno odvjetništvo, upitali smo Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku? Zanimalo nas je i jesu li o svemu obavijestili veterinarsku inspekciju?

– Policijski službenici Policijske postaje Daruvar o svim su činjenicama i okolnostima koje su utvrđene u vezi usmrćivanja pasa na području općine Đulovac 21. kolovoza Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru dostavili izvješće o provedenim izvidima. Tijekom izvida utvrđeno je na koji način, zbog čega i tko je usmrtio dva psa, jednog 14. srpnja, a drugog 26. srpnja. Identitet osoba bio je poznat od samog početka s obzirom na to da je jedna od osoba, građanin s područja Đulovca, policiji 26. srpnja dojavio da je u svojoj staji usmrtio psa nepoznatog vlasnika koji mu je prethodno izgrizao tri janjeta koji su od posljedica ugriza uginuli. Policijski službenici izašli su na mjesto događaja i potvrdili navode dojave. Ova PP nije zaprimila odgovor nadležnog tijela lokalne samouprave o mjerama i radnjama koje su isti bili dužni poduzeti sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja pa će nakon što zaprimi njihov pisani odgovor poslati izvješće Veterinarskoj inspekciji – odgovaraju nam iz PU bjelovarsko-bilogorske te dodaju da je daljnja odluka, postoje li elementi kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja, na Državnom odvjetništvu.

A jesu li je već donijeli i što su odlučili, pitali smo Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.

– Državno odvjetništvo je 10. kolovoza zaprimilo posebno izvješće PU Bjelovarsko-bilogorske, PP Daruvar, vezano za usmrćenje pasa na području Općine Đulovac. Još nije donijelo državnoodvjetničku odluku jer su u tijeku izvidi radi utvrđivanja relevantnih činjenica – stoji u odgovoru ODO-a Bjelovar.

Iako policija i odvjetništvo navode različite datume izvješća, pretpostavljamo da je ipak riječ o istom događaju. O kakvim je izvidima i utvrđivanju relevantnih činjenica riječ za sada nismo doznali.