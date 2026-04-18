OSOBA TJEDNA

Nedodirljivom vladaru Mađarske presudila je ekonomija

European Political Community summit in Copenhagen
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.04.2026.
u 09:00

Demontaža tog sustava bit će puno dugotrajniji proces. Ako do njega uopće dođe...

Može se. Samo treba znati kako. I tko. Poruka je to, najvažnija, parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koji su rezultirali onim što se donedavno činilo nemogućim: Mađari su masovnim izlaskom na izbore s vlasti skinuli Viktora Orbána. Čovjeka koji je tom zemljom vladao 20 godina, od čega 16 u kontinuitetu. I koji je u političkoj karijeri prošao put od ljevičara i stipendista Georga Sorosa do čovjeka koji je postao idol radikalne desnice diljem svijeta. Čovjek koji je Mađarsku pretvorio u iliberalnu demokraciju, koji je bio zločesto dijete Bruxellesa, sišao je s vlasti, a naslijedio ga je njegov odmetnuti bivši sljedbenik.

Orbánu je presudila, kao što se to na izborima uvijek dogodi, ekonomija. Jer Mađari ne žive dobro, a i zamorili su se njegovim autokratskim navadama, nasrtajima na neovisnost pravosuđa, institucija i medija. No to što je Orbán sišao s vlasti ne znači da je s njim s vlasti sišla i okoštala koruptivna struktura koju je stvorio. Demontaža tog sustava bit će puno dugotrajniji proces. Ako do njega uopće dođe... 
Magyar diže Orbanov veto za Ukrajinu
KR
krka
09:19 18.04.2026.

Evo njega nazad u slijedećem mandatu.

