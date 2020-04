Policija pronašla čak 14 kilograma kokaina među zaštitnim maskama

Britanska granična policija našla je kokain vrijedan 1,15 milijuna eura u pošiljci zaštitnih medicinskih maski u kombiju na ulazu u tunel koji ispod kanala La Manchea spaja Britaniju i Francusku, objavila je u srijedu britanska vlada.

Kokain je bio "sakriven u kutiji maski za lice koju su zaplijenili naši iskusni poilcajci" u utorak na francuskom kraju tunela u Coquellesu, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova na Twitteru.

"Kriminalne organizacije pokušavaju iskoristiti izbijanje pandemije koronavirusa", kaže ministarstvo u objavi.

£1m of cocaine that was hidden in a box of face masks was seized by experienced officers at the Channel Tunnel yesterday.



Criminal networks are trying to exploit the #coronavirus outbreak for their own benefit, but Border Force and @NCA_UK are working together to stop them. pic.twitter.com/0hBbygdfCR