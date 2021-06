Policija objavila rat ilegalnim električnim romobilima u Londonu: Zaplijenili ih više od 100 u dva dana

Britanska policija u samo dva dana zaplijenila je više od 100 električnih romobila koje su građani ilegalno vozili u Londonu. Dok se u dijelovima grada često vide vozači na iznajmljenim električnim romobilima, vožnja na privatnima još uvijek nije dozvoljena na javnom prostoru.

Električni romobili prvi su put legalno pušteni na prometnice Londona 7. lipnja nakon pokretanja probe najma s tvrtkom Transport for London (TfL).

Unatoč Vladinoj najavi da će legalizirati najam električnih romobila, neregulirani električni romobili u privatnom vlasništvu i dalje su ilegalni za upotrebu na cestama ili u javnim prostorima, poput parkova, piše Daily Mail.

Službenici su ustvrdili kako je zabilježen i niz nesreća gdje su vozači električnih romobila ozbiljno ozlijeđeni.

Najam električnim romobila

Građani koji su isprobali iznajmljene električne romobile naišli su na druge probleme te su se požalili kako su nezgrapni i da ih je teško pogurati. Iznajmljeni romobili koriste GPS za kontrolu parkiranja i "crvenih zona".

