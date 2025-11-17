Naši Portali
Prijavi grešku
29 PRIVEDENIH

Objavljeni detalji masovne tučnjave na školskom igralištu: Dogovoreno je '5 na 5', čak 50 ih promatralo

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Ana Trgovac
17.11.2025.
u 08:33

Radi se o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Ispitano je 29 maloljetnika uz prisustvo roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad

Splitska policija oglasila se o masovnoj tučnjavi maloljetnika u Splitu. "Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u vremenskom periodu od 10.11.2025. godine do dana 16.11.2025. godine putem društvene mreže Snapchat dogovoren fizički sukob na igralištu OŠ Trstenik, 'tučnjava' 5 na 5, koja se odnosila na učenike dvije osnovne škole", navodi policija. Sinoć je došlo do dogovorenog sukoba, sudjelovalo je 8 maloljetnika, a 50 je promatralo.

Sukob je trajao vrlo kratko jer su ga svojim dolaskom prekinuli policijski službenici, a osobe koje su se nalazile na igralištu i oko igrališta, kada su uočile policijske službenike, počele su bježati. Policijski službenici spriječili su pokušaj bijega i priveli 29 maloljetnika.

"Kriminalističkim istraživanjem sinoć je utvrđen identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i tučnjavi. Radi se o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Ispitano je 29 maloljetnika uz prisustvo roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

"Za sve koji su sudjelovali u tučnjavi bit će, ako su ispunjeni zakonski uvjeti s obzirom na dob, podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu za narušavanje javnog reda i mira. O ponašanju svih involviranih maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.
U odnosu na roditelje daljnjim kriminalističkim istraživanjem ispitat ćemo postoje li činjenice koje se odnose na počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava zbog zanemarivanja svojih obaveza", dodaje policija.

ZO
Zorica48
09:26 17.11.2025.

Bozinovicu objavite imena roditelja, tko su i sto su. Ovo je vec prevrsilo svaku mijeru. Nije to slucajno. Tomson, branitelji, mladjarija odjednom u crnom, tucnjava. To mi sve vise slici da scenarij pise iz jedne adrese. Imali.smo.nekada skupove, sator.na Savskoj,, plinska boca. Imali branitelje.na Markovom trgu , trgali tamo bjesomucno ograde. Mnogi.prolazili tada Savskom i uocili mnoge koji nisu bili u ratu ali bilo im je fino malo papati i piti. Tada se pokusavala srusiti tadasnji.na vlasti. Sada neznam, mozda isto da se srusi Plenkovic pa da dodju na vlast desnica. Mozda se to radi kako nebi bilo.govora o inflaciji, malim penzijama/ svaki cetvrti ima manje od 400 eura/ pljacki i rasprodaju zemlje, korupciji, losom zdravstvu, pravosudju, propast poljoprivrede. Ima toga jos puno loseg, ali Plenkovic govori kao da smo Svicarska. Da neki zive i bolje negoli Svicarci jer su stekli za kratko vrijeme prava bogststva na racun naroda.

AL
alojzvodic
09:05 17.11.2025.

U Hrvatskoj se stvara atmosfera (naravno da su borbe projicirane) koja odgovara onima koji su ispuzali iz rupe, procjenili da je vrijeme i krenuli u osvajanje vlasti, koja im je i sama "vizijom" svojih perjanica pomogla u tome. Novac je kao i inače presudan, mediji će dobiti svoje (da zamagle stvari) pišući da su u ovo izravno uključeni ljevičari koji usput rečeno s ovim imaju veze samo kao "uzrok". I jedan pjevač tražit će, i dobiti, za Hrvatsku povijesno velike količine novca da u tome više ne učestvuje ne mjenjajući strategiju koja funkcionira, i vlast će pasti, iako u posljednje vrijeme pokušava oživiti legalnu državu. Kasno, duh je pušten i samo je pitanje vremena. Naime, radi se o najobičnijoj borbi za vlast, ovaj put na ulici u kojoj će cijela Hrvatska biti talac, između sadašnjeg premijera, kojeg će također napustiti dio njegovih ljudi, i čiste desnice u Hrvata. Kokice, ljudi, kokice.

Avatar nekakav
nekakav
08:47 17.11.2025.

hahaha, društvene mreže se koriste za dogovaranje tučnjava. i to bez ikakvih posljedica. prije 15 godina amerikanci su za prekršaje vezane uz računalnu sigurnost, hakiranje, drapali kazne u rangu zabrane pristupa internetu, kompjuterima i slično, a naša država danas, 2025.-e godine, nije u stanju svim ovim prestupnicima blokirati pristup internetu, društvenim mrežama.. to ne bi bilo kršenje ljudskih prava, sloboda, jer one nisu nešto što te ide, ima ograničenja, ti si svoje pravo zloporabom unakazio.

Kupnja