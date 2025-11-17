Objavljeni detalji masovne tučnjave na školskom igralištu: Dogovoreno je '5 na 5', čak 50 ih promatralo

Splitska policija oglasila se o masovnoj tučnjavi maloljetnika u Splitu. "Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u vremenskom periodu od 10.11.2025. godine do dana 16.11.2025. godine putem društvene mreže Snapchat dogovoren fizički sukob na igralištu OŠ Trstenik, 'tučnjava' 5 na 5, koja se odnosila na učenike dvije osnovne škole", navodi policija. Sinoć je došlo do dogovorenog sukoba, sudjelovalo je 8 maloljetnika, a 50 je promatralo.

Sukob je trajao vrlo kratko jer su ga svojim dolaskom prekinuli policijski službenici, a osobe koje su se nalazile na igralištu i oko igrališta, kada su uočile policijske službenike, počele su bježati. Policijski službenici spriječili su pokušaj bijega i priveli 29 maloljetnika.

"Kriminalističkim istraživanjem sinoć je utvrđen identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i tučnjavi. Radi se o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Ispitano je 29 maloljetnika uz prisustvo roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

"Za sve koji su sudjelovali u tučnjavi bit će, ako su ispunjeni zakonski uvjeti s obzirom na dob, podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu za narušavanje javnog reda i mira. O ponašanju svih involviranih maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

U odnosu na roditelje daljnjim kriminalističkim istraživanjem ispitat ćemo postoje li činjenice koje se odnose na počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava zbog zanemarivanja svojih obaveza", dodaje policija.