2,5 KILOGRAMA

FOTO Splitski policajci ušli u stan i zatekli hrpu droge. Pogledajte što su pronašli u hladnjaku

Foto: PU splitsko-dalmatinska
VL
Autor
Laura Puklin
02.12.2025.
u 11:36

Policija u Splitu zaplijenila 2,5 kilograma amfetamina, kokaina, psilocibinskih gljiva i hašiša. Prilikom pretresa stana muškarca (32) policajci su pronašli: 2 kilograma i 492 grama "speeda", 524 grama hašiša, 36 grama kokaina, šest pakiranja sa sporama psilocibinskih gljiva i jednu špricu s tekućinom koja također sadržava psilocibinske gljive. 

Uz to pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje koja je korištena za vaganje droge. "Muškarac je uhićen, a provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku", priopćila je policija.

