'Pokrenut ćemo inicijativu za promjenu državnoga pedagoškog standarda u školama'

Ovotjedni verbalni i fizički napad na 13-godišnjaka hrvatske nacionalnosti u Vukovaru, od strane 30-godišnjaka srpske nacionalnosti, izaziva niz reakcija i osuda u Vukovaru ali i cijeloj Hrvatskoj. Taj napad jučer je oštro osudio i predsjednik Hrvatske konzervativne stranke i saborski zastupnik Marijan Pavliček ističući kako se radi o najtežem incidentu u Vukovaru od mirne reintegracije do danas.

- Dijete je napadnuto u redu u pekari samo zato jer je na maski imao hrvatski državni grb. Ovdje se ne radi u sukobu navijača ili učenika koji se sukobljavaju nego je ovdje čist primjer nasilja iz mržnje na nacionalnoj osnovi. I taj incident pokazuje do koje smo razine mi došli - rekao je Pavliček.

Istakao je i kako je glavni razlog tome odvojenost djece u školama te da će upravo zato u Hrvatskom saboru pokrenuti inicijativu o promjeni državnog pedagoškog standarda u osnovnim i srednjim školama. Pojasnio je kako mladi u Vukovaru paralelno žive te da je više od 20 generacija vukovarskih učenika različito učilo o Domovinskom ratu, Oluji, vojno redarstvenim akcijama i slično. Prema njegovim riječima tu bi trebalo doći do promjene zakona što bi omogućilo da djeca idu zajedno u škole te da potom pripadnici nacionalnih manjina, ako žele, mogu pohađati dopunsku nastavu i učiti o svojoj povijesti, vjeronauku…

- Očekujemo od vladajućih u Hrvatskoj i većine u Saboru da pokrene ovu inicijativu, a ako oni to ne naprave učiniti ćemo to mi iz oporbe. Smatramo kako je ovo jedini ispravan smjer za budućnost Vukovara iako već sada znamo kako će SDSS biti prvi koji će se tome usprotiviti kojima je glavna teza kako će doći do asimilacije. To ne stoji jer nitko nikoga ne želi asimilirati nego se samo želi integracija pripadnika nacionalne manjine - rekao je Pavliček.

Smatra i kako bi se u prijelaznom periodu broj učenika u razredima mogao smanjiti kako nitko od učitelja i profesora ne bi dobio otkaz napominjući kako i sada postoje razredi sa 2-3 učenika. Mišljenja je i kako bi velika većina roditelja podržala ovakvu inicijativu, bez obzira na nacionalnost, te da već sada ima učenika srpske nacionalne manjine koji pohađaju nastavu po A modelu gdje nema nikakvih problema.