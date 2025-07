Pogledajte ove cijene na skrivenoj plaži na Jadranu: I parking je besplatan

Između Kleka, većinski smještenog u BiH, i Neuma, nalazi se plaža Moračna, idealna za ugodan boravak na moru. Kako javlja portal Radiosarajevo.ba, plaža nije pretrpana, a u neposrednoj blizini je besplatan parking, što je rijetkost izvan privatnih aranžmana.

Cijene su pristupačne: set od dvije ležaljke i suncobrana iznosi 18 eura (oko 36 KM) dnevno. Dobra vijest je da možete donijeti i vlastitu opremu. Uz plažu je smješten bar s osvježavajućim pićima i laganim obrocima. Evo i cjenika: lignje na pariški 15 eura (29 KM), ćevapi s pomfritom 11 eura (21 KM), Coca-Cola 3 eura (5,5 KM).

Alkoholna pića koštaju od 2 do 4 eura (3,5-7,5 KM), litra vina 18 eura (35 KM). Jumbo pizze se kreću od 17 do 21 euro (33-40 KM), a kokteli od 6,5 do 7,5 eura (oko 14 KM). Posebna atrakcija je ljuljačka u plićaku, savršena za opuštanje i fotografiranje.