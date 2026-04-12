VIDEO Pogledajte euforiju na ulicama kad su pročitani prvi rezultati

Izbori u Mađarskoj donijeli su prekretnicu nakon 16 godina Orbanove vlasti. Nakon obrađenih 53,45 posto glasačkih listića ovako izgleda projekcija osvajanja mandata u parlamentu: Fides Viktora Orbana: 56 mandata. Tisa Petera Magyara: 136 mandata. Naša domovina Lasla Torockaja: 7 mandata. (Ukupno se bira 199 zastupnika).. I sam Viktor Orban priznao je poraz. Nazvao je Magyara i čestitao mu na pobjedi.

Na izborima u nedjelju mađarski birači trebali su izabrati između nacionalističkog premijera Orbana kojemu bi to bio peti mandat ili promjene vlade s proeuropskim konzervativcem Peterom Magyarom. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost sa 77,8 posto birača koji su glasali do 18,30 sati, objavilo je izborno povjerenstvo. Izbori se smatraju najvažnijom odlukom birača od demokratske tranzicije 1989.-90.

Mnogi su stoga rezultate čekali na otvorenom. Na ulicama Budimpešte zavladalo je slavlje nakon pročitanih prvih rezutata.