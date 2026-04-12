Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
UŽIVO Orban priznao poraz, zvao je Petera Magyara
Gotovo je za Orbana, Magyar na pragu senzacije: Tisa osvaja i dvotrećinsku većinu
VIDEO Pogledajte euforiju na ulicama kad su pročitani prvi rezultat
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MAGYAR UVJERLJIVO

VIDEO Pogledajte euforiju na ulicama kad su pročitani prvi rezultati

Foto: Dario Topić
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
12.04.2026.
u 21:37

Mnogi su stoga rezultate čekali na otvorenom. Na ulicama Budimpešte zavladalo je slavlje nakon pročitanih prvih rezutata

Izbori u Mađarskoj donijeli su prekretnicu nakon 16 godina Orbanove vlasti. Nakon obrađenih 53,45 posto glasačkih listića ovako izgleda projekcija osvajanja mandata u parlamentu:  Fides Viktora Orbana: 56 mandata. Tisa Petera Magyara: 136 mandata. Naša domovina Lasla Torockaja: 7 mandata. (Ukupno se bira 199 zastupnika).. I sam Viktor Orban priznao je poraz. Nazvao je Magyara i čestitao mu na pobjedi. 

Kakvo slavlje u Mađarskoj: Pogledajte trenutak kada je Tisa prešla u vodstvo

Na izborima u nedjelju mađarski birači trebali su izabrati između nacionalističkog premijera Orbana kojemu bi to bio peti mandat ili promjene vlade s proeuropskim konzervativcem Peterom Magyarom. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost sa 77,8 posto birača koji su glasali do 18,30 sati, objavilo je izborno povjerenstvo. Izbori se smatraju najvažnijom odlukom birača od demokratske tranzicije 1989.-90. 

Mnogi su stoga rezultate čekali na otvorenom. Na ulicama Budimpešte zavladalo je slavlje nakon pročitanih prvih rezutata. Kako je to izgledalo pogledajte u videu.

Kakvo slavlje u Mađarskoj: Pogledajte trenutak kada je Tisa prešla u vodstvo

Ključne riječi
slavlje izbori u Mađarskoj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!