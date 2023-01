Počeo kockati s 13 godine pa postao ovisan. Iz casina ga nikada nisu izbacili zbog godina

Prvi put ušao je s prijateljima u casino kada je imao 13 godina i tada su krenuli njegovi problemi s kockom. Mladić, čiji je identitet skriven, svoju je priču podijelio za RTL Potragu. Kako je naveo, kada su on i prijatelji prvi put ušli u casino, nitko ih nije tražio podatke, nego su ušetali na stražnja vrata. Prvo je dolazio samo vikendom, a onda sa 16 i 17 godina postao redovna mušterija u pet automat klubova. Izbacili su ga samo jednom, ali tada njegove godine nisu bile razlog.

"Skužili smo da ciklus kojim taj generator odabire aparat na koji će baciti se ponavlja i znalo se dogoditi da sam deset puta zaredom dobio baš ja ili netko od mojih prijatelja i onda su to skužili i onda su nas upozorili da više ne smijemo dolaziti. Ne zbog godina, ne", objasnio je. Igrao je, nabraja, sve od aparata do ruleta, uključujući i sportsku kladionicu. Cijelu noć znao je provesti u casinu, a priznaje kako je roditeljima puno lagao. Oni su mu danas, naime, velika podrška u liječenju, no grizu se što sinov problem nisu shvatili ranije.

"Strašno je lagao, dakle, cijela priča se vrti oko laži, nikada dosta novaca, uvijek mu treba novaca, postao je jako neuredan, počeo je nekontrolirano jesti, trpati u sebe sve i svašta zbog tog nekakvog osjećaja i srama i nemoći da izađe iz tog problema", objašnjava njegova majka.

Psihijatar Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" Davor Bodor kazao je da, kada ljudi dođu na liječenje, u 90 posto slučajeva kažu kako su počeli kockati s 13 do 16 godina.

"Kockanje maloljetnika je odgovornost svih nas. Zakonom o igrama na sreću kockanje je zabranjeno mlađima od 18 godina. I to bi tako moralo biti. Međutim, u stvarnosti ovakav zakon, ovo zakonsko ograničenje ne sprečava maloljetnike da igraju igre na sreću i to su sva istraživanja pokazala da se maloljetnici unatoč zakonskoj zabrani uključuju u igre na sreću i da dobar dio njih nesmetano može igrati igre na sreću", govori Bodor.

Anonimni sugovornik je za RTL Potragu opisao kako je bio u situaciji kada su djelatnici vidjeli da je maloljetan, no pustili su ga da i dalje igra.

"Imao sam jedanput situaciju da sam ubacio 200 kuna u aparat i samo je nestala ta lova i zvao sam ovu jednu curu što je radila unutra, krupjea i rekla je – aha, budemo pogledali na kameri, ali moraš mi samo dati osobnu. A to je bilo prije nego što sam imao 18 godina. Ja sam joj dao osobnu, ona ju je slikala uredno i rekla, onako me pogledala, nasmijala se i rekla, dobro sad ću ja vidjeti s voditeljem", naveo je pa dodao da mu je nakon toga žalba bila uvažena.

S koronavirusom je, govori doktor Bodor, situacija eskalirala. Ranije je prosjek godina onih koji dolaze na liječenje bio oko 32, a sada je znatno manji i trostruko ih je više.

"Do korone, broj pacijenata koji su bili kod nas na liječenju bio je negdje 15 do 20, danas imamo negdje 47 pacijenata, idući tjedan ćemo probiti tu neku psihološku brojku od 50. To je strašno puno", dodao je Bodor. S obzirom da se kockanje, za razliku od alkohola i cigareta, smije reklamirati, Bodor smatra kako bi to područje trebalo bolje regulirati te kako bi tada, također, bilo i manje ovisnika u odrasloj dobi.