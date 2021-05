'Plenkoviću bi bilo najbolje da neko vrijeme bude kuco'

Premijer Andrej Plenković danas se oštrim riječima okomio na profesora i političkog analitičara Dražena Lalića koji je proteklih tjedana na RTL Televiziji analizirao i komentirao lokalne izbore i kandidate koji su se na njima natjecali. Plenković je tako Lalića danas okarakterizirao kao "plaćenika koji dolazi na televizije kako bi gadio HDZ-ove kandidate".

- "Umjesto Puhovskog, kojeg je Milanović protjerao s RTL-a, sad su tamo angažirali Lalića kojem daju pare ne bi li dva dana prije izbora gadio Filipovića na najgori mogući način. To nisu nepristrani mediji. To su plaćenici, zaduženi da gade jednu političku opciju. Mislim na analitičara koji dobiva novac da dođe komentirati i onda gadi kandidata jedne opcije. Mislim na Lalića - precizirao je Plenković.

VIDEO: Premijer Plenković o rezultatima lokalnih izbora

Lalić mu ne ostaje dužan već oštro uzvraća.

- Prvo da pojasnim, nisam pogrešno koristio ime Davora Filipovića, to što se dogodilo bila je pogreška ljudi u studiju. Dalje, Plenković je kazao da sam na najgori mogući način blatio Filipovića. A kada kažete "na najgori mogući način" to onda znači da nekoga diskreditirate kao osobu, narušavate njegov osobni integritet, vrijeđate ga i pozivate na fizičko nasilje prema toj osobi. Ništa od toga ja nisam činio. Plenkovića i njegovu ekipu zapravo je najviše zaboljela jedna moja tvrdnja. Naime, rekao sam da Davor Filipović izgubi sto glasova svaki put kada otvori usta, da je on loš kandidat i da loše komunicira. Govorio sam i to da je Filipović moguće u redu osoba i u redu znanstvenik, da ga osobno ne poznam, no na slikovit sam način ukazao na to da on naprosto loše komunicira. Time ga ni na koji način nisam diskreditirao kao osobu, niti ga vrijeđao, niti pozivao na neko nasilje, jer se gnušam bilo kojeg i kakvog nasilja. Samo sam ukazao na njegovo loše komuniciranje. Eto, zato se ja i ne javljam i ne kandidiram za bilo kakve funkcije jer možda isto tako nekvalitetno, neupečatljivo, neefikasno i neatraktivno komuniciram - kazao nam je Lalić kada smo ga danas nazvali i zamolili da komentira premijerove riječi koje su se odnosile na njega.

- Plenković se nije referirao ni na jednu moju izgovorenu činjenicu, nije pobio nijednu tu činjenicu. On je, pak, tri dana prije izbora ustvrdio kako će HDZ u Splitu i Dalmaciji ostvariti pobjedu, da bi nakon izbora ustvrdio kako je HDZ u Splitu i Dalmaciji ostvario apsolutnu i kolosalnu pobjedu. To su nevjerojatne izjave koje će, mada naš narod često mnogo toga zaboravlja, ipak ostati upamćene zbog svoje nevjerojatnosti. Nijedan političar ne može reći takvo što. Jer, HDZ nije ostvario pobjedu ni u Splitu ni u Dalmaciji. HDZ je izgubio i Split, i Makarsku, i Omiš, i Sinj, i Šibensko-kninsku županiju... Pa je li to pobjeda u Dalmaciji?! - iznio je Lalić u nastavku razgovora svoje argumente.

- Ja sve ovo oko izbora pomno pratim već mjesec dana kako bih mogao komentirati i analizirati. I prije sam bio analitičar u raznim medijima i uvijek sam za taj posao dobio honorar, nije to mali honorar, ali to je honorar koji odgovara vrijednosti dva-tri teksta objavljena na portalima. Plenkoviću je poznato da su politički analitičari plaćeni za svoj posao. I trebaju biti plaćeni. No glavno je to da ja u svojoj analizi i komentaru ni činjenično ni sadržajno ništa nisam pogriješio. Dapače, tim sam svojim analitičarskim poslom jako zadovoljan i mogu reći da sam za njega čak i premalo plaćen jer mi već tjednima glava puca od svih tih podataka koje sam morao upamtiti da bih mogao analizirati, uspoređivati, komentirati. To što je Plenković kazao, retorika je Vučića, Putina, Orbana i i Lukašenka. A ja Plenkoviću i njegovima, kao i Škori i njegovima, poručujem da Hrvatska nije ni Srbija, ni Rusija, ni Mađarska, ni Bjelorusija, već da je Hrvatska jedna demokratska zemlja u kojoj se objavljuje i emitira slobodno, a da svatko od nas ima odgovornost prema onome što i kako govori. Ponavljam, Plenković se danas nije referirao na sadržaj onoga što sam ja govorio. Ovo danas nije bio njegov dan. A nije bogme bio ni jučer - nastavio je Lalić.

Kada smo ga upitali je li Plenkovićeva retorika zapravo pokazatelj njegove unutarnje nervoze zbog rezultata lokalnih izbora, Lalić najprije reče da je to retoričko pitanje, da bi onda zaključno ustvrdio:

- Plenkoviću bi bilo najbolje da, kako mi to u Dalmaciji kažemo, što se tiče medija i analitičara jedno vrijeme bude ili "čini kuco". Jer on poziva da mi ušutimo, mi koji smo obavili dobar posao. Javnost ne može i ne smije biti zadovoljna njegovim napadom na slobodnu misao i na medije. Plenkoviću i njegovim suradnicima na licu se vidi nervoza. Split je za njih bio Rubikon ovih izbora. Da je "dobio" Split mogao bi govoriti o uspjehu, a sad ne može. Pa izgubio je i Šibensko-kninsku županiju. Što reći, Plenkovićeve ambicije su neprispodobive. Njegovim ambicijama nema granica, ali stvarnost ima granica pri čemu je stvarnost HDZ-a, jedne sad već sterilne stranke, još ograničenija.