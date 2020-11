Plenković u unutarstranačku bitku šalje Banožića, Dabro ne odustaje

Kustić na županijskom odboru dobio podršku za još jedan mandat

HDZ-ovci će 22. studenoga birati vodstva lokalnih i županijskih organizacija, za što kandidature predaju danas do ponoći. U većini sredina ne očekuju se napetosti, kandidati su uglavnom usuglašeni, a članstvo će vjerojatno osluškivati i želje vrha stranke, budući da je Plenković u ožujku premoćno potvrdio svoj status u HDZ-u.

Nedoumica je, kako se može čuti, bilo oko ličko-senjske županije, u kojoj se stranka raskolila nakon odlaska župana Darka Milinovića, no aktualni predsjednik organizacije Marijan Kustić na županijskom je odboru prije desetak dana dobio jednoglasnu podršku za još jedan mandat. Nešto teža stranci će biti odluka o kandidatu za župana, za što Kustić nije pokazivao ambicije, no lički HDZ-ovci govore kako za to imaju vremena, a nije isključeno ni da na kraju na lokalnim izborima paktiraju s Milinovićem