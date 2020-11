Banožić odgovorio Milanoviću: 'Maltretira javnost i vojsku, nervozan je zbog Janafa'

Od petka traju prepirke na relaciji predsjednik republike - ministarstvo obrane zbog organizacije polaganja vijenaca na Mirogoju uoči blagdana Svih svetih.

Zoran Milanović u ponedjeljak je kazao da se on ne prepire ni s kim i da ministar obrane Mario Banožić mora raditi "ono što mu kažu" te da se "jučer pokazalo da ništa od onog nije istina i da pokušavaju opravdati bijeg od civilizacijske norme da se ne bi slikali sa mnom. U tu se priču upleo vojsku i načelnika Glavnog stožera. To je već ozbiljno. Dok sam ja predsjednik, to neću dopustiti".

Međutim, ministar Banožić u ponedjeljak je sazvao konferenciju za medije i odgovrio Milanoviću.

"Ja sam pristojno odgojen čovjek i ne vrijeđam predsjednika", rekao je ministar Banožić istaknuvši da nije dobio ni pozive na brifinge koje predsjednik spominje.

Kaže i da stoji kod prethodne dvije isprike te dodaje da je zamolio predsjednika da mu pismeno šalje pozive na brifinge.

"Ovdje je riječ o nekim elementima koje ja kao ministar ne bi trebao obrazlagati", rekao je ministar te dodao kako nije odobrio program polaganja vijenaca, prenosi Dnevnik.

"Ja sam danas istrpio određene uvrede. Čovjek maltretira javnost. Uvlači hrvatsku vojsku u neku marginu. Vojska ima svoj posao. Teza da li je netko krpa ili će biti namagarčen, to su više njegova iskustava dok je bio premijer sa svojim ministrom", kazao je Banožić. Osjetim da je nerzvoan od trenutka kad se pojavio slučaj Janaf. Ja nisam odgovoran za Janaf", kaže ministar.

Iz Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića poslali su priopćenje i dokumente u kojem su ustvrdili kako postoji pisana odluka ministra obrane Marija Banožića da se za blagdan Svih svetih zajednički polažu vijenci.

Iz MORH-a su pak odgovorili kako Ured predsjednika Republike manipulira javnošću s internom radnom verzijom programa, koji nije usuglašen niti služben.