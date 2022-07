Plenković s ministrima u Slunju. Medved: 'Ovo je meki trbuh Hrvatske, trebamo očuvati narod'

Premijer Andrej Plenković sa ministrima je danas u Slunju u Karlovačkoj županiji gdje je u tijeku 12. sastanak članova Vlade sa svim županima i županicama, te predstavnicima Udruge gradova i općina, a na temu rješavanja problematike ujednačenog razvoja čitave Hrvatske. Posebne su teme današnjeg sastanka i ulaganje u poljoprivredni razvoj, te ublažavanje utjecaja poskupljenja energenata na sve segmente života u Hrvatskoj.

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved uvodno je kazao kako nije slučajno da se nalaze u Slunju, obzirom da je riječ o kraju koji i danas, više od 30 godina nakon Domovinskog rata osjeća posljedice ratnih stradanja; u smislu nedostatne komunalne infrastrukture, posebno cesta, te iznimno loše demografske slike.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Ljudi su ovdje hrabri i radišni, no treba im pomoć i poticaj da bi ostali živjeti ovdje. I ne samo to, moramo pronaći i način da potičemo naseljavanje obitelji. U ratu je ovaj kraj bio okupiran, puno je mladih ljudi poginulo, puno ih se odselilo, a ostalo je starije stanovništvu. Oni koji su se vratili bave se tradicionalnim poslovima, poljoprivredom, turizmom, a moramo poticati i razvoj gospodarstva. Ovaj kraj zovemo i 'mekim trbuhom' Hrvatske, tu je Hrvatska najtanja, između Slovenije i BiH je svega 45 kilometara i zbog toga je logično da se ovaj kraj našao na kartama migrantskih ruta. Dakle, moramo očuvati narod na ovom kraju, ovdje još ima sela gdje nema pitke vode, bez cesta, svemu tome moramo prilagoditi planove razvoja kako bismo očuvali stanovništvo uz granicu. Kako biste stekli dojam o čemu govorim, moram reći i to da je ista klima s naše i druge stranice granice u Bosni i Hercegovini, a broj stanovnika koji žive uz granicu je višestruko drugačiji. Dakle, na području Slunja, Rakovice, Cetingrada, Vojnića, Saborskog, Plitvičkih jezera, živi svega 18.000 stanovnika, a u tri općine uz granicu na području Bosne i Hercegovine živi 160.000 stanovnika; u Bihaću 62.000, Cazinu 66.000, a u Velikoj je Kladuši 44.000 stanovnika - kazao je ministar Tomo Medved.

Karlovačka županica Martina Furdek-Hajdin osnažila je problematiku loše demografske slike podacima da na slunjskom području sada živi tek trećina stanovnika u odnosu na vrijeme prije Domovinskog rata, te da je i gustoća naseljenosti gotovo upola manja.

- Taj podatak, nažalost, sva ulaganja stavlja pod upitnik isplativosti, no moramo gledati dalje od toga. Sva ulaganja u ovaj kraj su nužna kako bismo ljude zadržali, omogućili im sigurna i dobro plaćena radna mjesta kako bi ostali u ovom kraju i osnivali svoje obitelji. Mi kao Županija činimo sve da odgovorimo na izazove s kojima se susrećemo u ovom kraju - dodala je županica M. Furdek-Hajdin.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Premijer je sa suradnicama tijekom dana posjetio i tvornicu 'VJ-eko' d.o.o. u Slunju koja se bavi proizvodnjom opreme za razminiravanje i rudarstvo, bave se izradom metalnih konstrukcija, uslugom strojne obrade, te antikorozivne zaštite, sačmarenjem i bojanjem.

Tvrtka je osnovana početkom 2005.godine, kada je poduzetnik Vjekoslav Majetić s dugogodišnjim iskustvom na području proizvodnje opreme i uređaja pokrenuo ovaj poduzetnički pothvat. Vjekoslav Majetić je i vlasnik tvrtke DOK-ING d.o.o. u Zagrebu. U Tvrtki VJ-eko u Slunju od osnivanja stalno raste broj zaposlenih i danas u njoj posao ima 45 djelatnika.