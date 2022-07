Plenković u Münchenu: Ovo su važni dani, ali naše je prijateljstvo mnogo starije i seže mnogo dalje

Zbor HRT-a pod vodstvom maestra Ivana Repušića je uz vokalne soliste te Münchenski radijski orkestar u ponedjeljak održao koncert u dupkom punoj glasovitoj dvorani Herkules palače Residenz u Münchenu koja prima 1.300 posjetitelja.

Zboru HRT-a i Münchenskom radijskom orkestru pridružila se njemačko-hrvatska kombinacija solista: sopranistica Evelin Novak, sopranistica Lavinia Dames, solistica Njemačke opere na Rajni u Düsseldorfu; mezzosopranistica Annika Schlicht koju su nedavni angažmani vodili u Hamburšku državnu operu, Elbphilharmonie, Bavarsku državnu operu, Parišku operu. Semperoperu u Dresdenu, berlinsku Državnu operu i Njemačku operu na Rajni u Düsseldorfu, te bariton Ljubomir Puškarić, prvak Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Publika je kroz bogat program uživala u zanimljivom izboru iz opera i opereta hrvatskih i njemačkih skladatelja, među kojima su točke iz najreprezentativnijih ostvarenja Vatroslava Lisinskog, Ivana Zajca, Jakova Gotovca, Ive Tijardovića i Frane Paraća te one iz pera Carla Marie von Webera, Ludwiga van Beethovena, Richarda Wagnera, Richarda Straussa, Franza Lehára i Otta Nicolaia. Za kraj koncerta je na glazbu Jakova Gotovca izvedena “Himna slobodi” sa stihovima “O lijepa, o draga, o slatka slobodo..”, autora Ivana Gundulića.

Koncert je održan u povodu 30 godina priznanja Republike Hrvatske od SR Njemačke, 30 godina Hrvatske turističke zajednice i 50 godina Stalne komisije Hrvatska-Bavarska.

Uz brojne uzvanike, koncertu je nazočio hrvatski premijer Andrej Plenković, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, bavarska ministrica poljoprivrede Michaela Kaniber (CSU) koja je hrvatskog podrijetla, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić i direktor predstavništva HTZ-a iz Frankfurta Romeo Draghicchio, hrvatski veleposlanik u Berlinu Gordan Bakota i generalni konzuli RH iz Njemačke na čelu s domaćinom Vladimirom Duvnjakom.

Među brojnim predstavnicima hrvatske zajednice iz Münchena bili su i predstavnici Crkve u Hrvata iz Münchena predvođeni voditeljem HKŽ München fra Petrom Klapežom te dušobrižnikom i novim gvardijanom Svetišta Gospe Sinjske fra Marinkom Vukmanom.

Od brojnih poznatih osoba iz društvenog života Münchena koncertu je nazočio i poznati njemački glumac hrvatskih korijena Miroslav Nemec koji je na koncert došao sa suprugom.

Koncert je organizirala Hrvatska turistička zajednica i Generalni konzulat RH Münchenu u suradnji s Bavarskim radijem i uz podršku Bavarske državnog ureda, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Koncert ima humanitarnu notu, a sav prihod namijenjen je humanitarnoj pomoći za Ukrajinu.

Prijem nakon koncerta

Nakon koncerta generalni konzul RH u Münchenu Vladimir Duvnjak, zajedno s Hrvatskom turističkom zajednicom je organizirao prijem za uzvanike koncerta.

Među 200-tinjak gostiju bio je i hrvatski premijer Andrej Plenković zajedno sa ministricama iz Vlade RH Ninom Obuljen Koržinek i Nikolinom Brnjac te bavarskom ministricom Michaelom Kaniber. Druženje uz prigodni domjenak potrajalo je nešto manje od dva sata što su posjetitelji iskoristili za fotografiranje s premijerom te bavarskom ministricom hrvatskih korijena Michaelom Kaniber.

Na početku prijema sve zajedno je pozdravio generalni konzul Vladimir Duvnjak, zahvalivši premijeru na dolasku jednako kao i ostalim uvaženim gostima te je posebno izrazio zahvalnost hrvatskim i njemačkim glazbenicama koji su upriličili nezaboravni koncert u prigodi 30 godina priznanja Republike Hrvatske od SR Njemačke, 30 godina Hrvatske turističke zajednice u Frankfurtu i 50 godina Stalne komisije Hrvatska-Bavarska

Gostima na prijemu obratila se i bavarska ministrica Michaela Kaniber koja je ukazala na prijateljske veze Hrvatske i Bavarske koje, kako je ranije rekao moderator koncerta, učvršćuje više od 130 tisuća Hrvata u toj njemačkoj saveznoj zemlji, od kojih je gotovo 50 tisuća u glavnom gradu Bavarske, Münchenu.

Ističući dugogodišnje prijateljstvo i razumijevanje Hrvata i Bavaraca, Kaniber je naglasila i okrenutost Bavaraca prema hrvatskoj obali kao jednoj od najomiljenijih turističkih odredišta.

Kraćim prigodnim govorom gostima na prijemu se obratio i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je zahvalio ministrici Kaniber i bavarskim domaćinima na konstruktivnim razgovorima u Münchenu. Premijer je u svom govoru kazao kako mu je zadovoljstvo pozdraviti sve goste na važnoj obljetnici međusobnog prijateljstva.

– Trideset godina diplomatskih odnosa između Njemačke, uključujući Bavarsku i Hrvatsku, te 50. obljetnica Stalne komisije Hrvatska-Bavarska. To su važni dani, ali naše je prijateljstvo mnogo starije i seže mnogo dalje. Bavarska i njen glavni grad München Hrvatskoj su najbliži i najpoznatiji dio Njemačke. Osim blizine, Bavarska i Hrvatska su kulturološki vrlo bliske, a upravo ovdje u Bavarskoj živi mnogo Hrvata, što jamči odličnu hrvatsko-njemačku suradnju koja je iz godine u godinu sve bolja, rekao je Plenković ističući kako su bavarski gradovi i mjesta udaljeni samo deset sati vožnje od najpopularnijih ljetovališta na Jadranu. A bit će još bliži 1. siječnja iduće godine jer Hrvatska, desetoj godini od članstva u Europskoj uniji, istovremeno planira i započinje ulazak u Schengen, te će koristiti euro kao zajedničku valutu, istaknuo je hrvatski premijer.

– Vjerujem da će to učiniti Hrvatsku još privlačnijom za mnoge Nijemce, bilo da su turisti ili poslovni ljudi. A to ne bi bilo moguće ne samo bez našeg rada, već i bez podrške svih vas. I na tome, kao i često do sada, veliko hvala!, rekao je premijer Plenković. koji se osvrnuo i na koncert na kojem su izvedene poznata djela iz, kako je kazao, naše dvije nacionalne kulture.

– Siguran sam, uživali ste u koncertu, kao što mi uživamo svaki put kad smo s vama, s ljudima iz prijateljske Bavarske i cijele Njemačke. Na kraju, dragi prijatelji, želio bih naglasiti da mi je čast biti ovdje s vama i da na ovaj način možemo ojačati naše odnose. To što cijenite naše prijateljstvo, nama u Hrvatskoj znači puno, zaključio je Plenković.

Zanimljivo je spomenuti kako su gosti prijema zajedno s članovima Zbora HRT-a zapjevali “U boj, u boj” iz opere Nikola Šubić Zrinjski. Isto tako su otpjevali pjesmu “Moja domovina”, što je sve zajedno izazvalo oduševljenje nazočnih u dvorani.