Andrej Plenković o Puljku: 'Podsjeća me na Milanovića, očito su i oni povezani'

Premijer Andrej Plenković stigao je na Splitski festival kako bi dao podršku stranačkom kolegi i kandidatu za gradonačelnika Zoranu Đogašu.

-Ovo su kandidati na koje bi sve Splićanke i Splićani mogli biti ponosni. Ovi ljudi vas nigdje neće osramotiti, neće napadati medije, neće sigurno baviti se aferama s maloljetnicima, neće sigurno imati antisemitske izjave. Radit će ono što rade ozbiljni ljudi. Neće ići uzalud na izbore i neće trošiti vrijeme i novac Splićana nakon što dobiju povjerenje. Neće biti izgovora za nerad, bit će samo angažmana i bit će brige za Split i za Hrvatsku. Točno je da je rezultat 0:0 i uvjeren sam da će u narednim danima Splićani prepoznati one koji su odgovorni- poručio je Plenković te dodao kako će se svi članovi HDZ-a angažirati da Đogaš pobjedi.

-Svi imaju zadatak da pomognu. Ovo je izbor između ozbiljnih kandidata i onih koji nisu. Puljak i Ivošević to sigurno nisu. Ovo je smijurija što su oni napravili prema Splićankama i Splićanima- kazao je premijer pa odgovorio na optužbe Ivice Puljka.

-Za razliku od Puljka koji bezočno vrijeđa HDZ cijelo vrijeme, a podsjeća me na Milanovića, da budem sasvim jasan u svemu tome, očito su i oni povezani – HDZ-ova Vlada u proteklih nekoliko godina je spriječila sve krize, održala radna mjesta, osigurala najveću zaposlenost ikada, najveći gospodarski rast, Schengen, euro, Pelješki most- rekao je Plenković pa dodao:

-I ovaj turizam sada koji je fenomenalan, sjetite se koja je Vlada davala potpore da prežive krizu covida-19. Floskule koje on baca u eter su smiješne. Djeluje mi kao na razini da mu je Relković napisao 5 rečenica i onda ih ponavljaj prijatelju 10 dana ulovit će se barem onima koji apriori ne vole HDZ. To je sve okej, ali to je PR- je premijer i pozvao sve da izađu na izbore i poklone svoje povjerenje Đogašu.

-Vrijeme utakmice treba iskoristiti za utakmicu. HDZ je daleko najjača stranka i HDZ ima sjajnog kandidata. Andro Krstulović Opara je počistio Žnjan kao prvu temu i počistio je Karepovac. Mi ćemo raditi i dalje i činiti sve što je potrebno za Split. Mi ćemo konstruktivno učiniti sve da Đogaš i zamjenici pobijede.

Gradonačelnički kandidat Zoran Đogaš je rekao kako je vrlo bitno da građanima Splita što jasnije poruče između čega je ovo izbor, između rada ili nerada, između priča i rada, između rušenja ili gradnje. Siguran je da će ljudi prepoznati o čemu je riječ i da će u zadnjem tjednu kampanje stvari doći na svoje. To je nova utakmica, ide se od početka i nema prenošenja bodova.

-Nedjelja 10. srpnja će biti vrijeme odluke, vrijeme u kojem će građani Splita svojom izlaznošću i svojim glasom pokazati za što zapravo jesu. Za održavanje ovog stanja, stagnacije, zastoja u svim projektima. Razvoja Splita uopće nema. Očekujem potpunu promjenu i siguran sam da će građani tu promjenu prepoznati u nama, u mom timu i uz potporu najveće stranke- izjavio je Đogaš.