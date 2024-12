Plenković rekao da je Primorac jedini želio biti kandidat, HDZ ih imao nekoliko, ali odbili su, znaju se imena!

Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u HDZ-ovu stožeru nastala je mala zavrzlama. Naime, njihov kandidat Dragan Primorac dobio je samo 19,35 posto glasova, dok ga je Zoran Milanović pretekao i skupio 49,09 posto. Nakon objave rezultata i obraćanja kandidata, premijer Andrej Plenković je na upit - bi li opet birao Dragana Primorca za predsjedničkog kandidata - rekao da je on želio biti kandidat, a nitko drugi od ljudi u vodstvu HDZ-a nije htio "igrati tu utakmicu" pa su se odlučili za njega. Osim toga, Primorac je po njegovim riječima "odličan odabir jer ima sve kvalitete kakav Hrvatskoj treba - ne onaj koji dijeli, nego onaj koji ujedinjuje".

Nakon tih izjava 24sata pišu da neslužbeno doznaju iz vrha HDZ-a da su ministri Ivan Anušić i Oleg Butković odbili biti HDZ-ovi kandidati za predsjednika. - Nakon što je javnosti prezentirana anketa po kojoj Primorac dobiva najviše glasova, da pobjeđuje Milanovića, nitko više se nije htio baviti time - rekao je izvor iz vrha stranke za 24 sata koji je dodao i da je bilo priče kako bi u utrku za Pantovčak trebao Gordan Jandroković, ali se od tog scenarija odustalo.

Sinoć je i sam Anušić komentirao razloge zbog kojih on nije bio kandidat za predsjednika. - Prvo, kao što sam rekao, problem je velike raštrkanosti i broja kandidata koji pokrivaju naš politički spektar. Drugi problem, Dragan Primorac je nestranački kandidat. On je kandidat kojeg su podržale i druge političke opcije, ne samo HDZ, i DP je tu, i HNS, i HSLS i tako dalje, i umirovljenici i tako dalje. Tako da i tu možda trebamo postaviti neko pitanje. Treće, nije on bio samo izbor Andreja Plenkovića. On je izbor našeg predsjedništva. Ja nisam trebao biti kandidat. Ja imam svoj posao. Moj posao je da sam ministar obrane. Sada smo stvarno zasukali rukave i idemo to napraviti. I to je ono što ja želim raditi. Ono što je meni jedini kako bih rekao, ne problem, nego ono o čemu ja razmišljam, a razmišljam i o suradnji s budućim predsjednikom, ako to bude bio ponovno Zoran Milanović. Ja nisam problem u suradnji ni s kim, ali isto tako, ako surađujemo i ako radimo, onda moraš i ti mene uvažavati, kao i ja tebe - rekao je Ivan Anušić.

