'Jedno je dojam, drugo su činjenice. Što bi se promijenilo da smo ranije osnovali Stožer?'

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade rekao je jutros imao sastanak u Vladi kako bi osigurali nekoliko vrsta privremenih objekata za osobe koje su pogođene potresom.

– Svatko tko želi dobiti smještaj u hotelima, moru i sl., može ga dobiti. Jedan dio ljudi ne želi izaći iz kuća i još uvijek su tamo. Postoji nekoliko tipova alternativnog smještaja. Jedan od njih su kontejneri koji se prilagode za privremeni boravak. Drugi je kamp kućice. Postoje mobilne kućice, montažne kućice. Stožer nastoji sa svim drugim službama nastoji precizno identificirati koliko takvih potreba ima. Preliminarni podaci govore da je oko 1000 takvih objekata – rekao je Plenković.

Kad zakon bude gotov kaže da će se znati hoće li država u potpunosti financirati obnovu područja nakon potresa.

– Jučerašnji potres nije bio mali. Moramo voditi računa o tome da nam se sada ne dogode tragedije koje se mou izbjeći. Zato govorim, tko želi siguran krov nad glavom, može ga dobiti. Onaj tko je ostao u kući koja je trošna, izložen je riziku. Ključno je da izbjegnemo tragedije koje se mogu izbjeći. Govorimo o privremenom smještaju na nekoliko dana. Nije nam u interesu da ljudi budu u kućama koje sad neki srednje jaki potres može srušiti – istaknuo je premijer.

Kaže kako s gradonačelnikom Petrinje, Darinkom Dumbovićem ima odlične odnose.

– Nema tamo ničega što možemo nazvati nekim normalnim uvjetima, ljudi su malo nervozni, no nema nikakvih problema s gospodinom Dumbovićem – naglasio je Plenković.

Kaže kako će se procjene šteta tek utvrditi. Sve što se sada čuje, to nije realno, smatra.

– Šteta je ogromna. Pogledajte samo sakralnu baštinu, nema crkve koja nije oštećena. Velike su to štete – dodao je.

Odgovorio je i na kritiku predsjednika Milanovića da se stožer trebao osnovati odmah prvi dan.

– U roku od sat vremena do kraja večeri tamo su bili svi, civilna zaštita, vatrogasci, HGSS, policija i hrvatska vojska. Do kraja toga dana veliki broj ljudi završio je na privremenom smještaju u vojarni. Cijela sisačka bolnica, osim jedne petine pacijenata, je evakuirana u bolnice u gradu Zagrebu. To se obavilo u gradu Zagrebu. U svim tim područjima Crveni križ je bio na terenu, već na taj dan su neki politički akteri išli sa tezom da Crvenom križu ne treba dati ništa. S kojim argumentom netko napada tako Crveni križ? Što se tiče Stožera, kad se dogodi neka katastrofa, onda svi ti koji su bili na terenu, onda se procjenjuje i po zakonu ministar MUP-a predlaže proglašavanje katastrofe. Mi smo u utorak navečer iznašli 120 milijuna kuna interventne pomoći, a sutradan održali sastanke. Kao da smo flaster stavili. Ako gledate da je petak bio neradni dan, da je subota bio Dan žalosti, nedjelja, sjednica Vlade je održana u ponedjeljak. Što je tu sporo, što bi bilo drugačije. Što bi se tu promijenilo? – upitao je Plenković.

– Mi vidimo što se noćas dogodilo u SAD-u. Stvorio se isto neki dojam, da izbori nisu po zakonu? Štop je točno, što su činjenice? Tako i ovo, jedno je dojam, drugo su činjenice. Vlada i sve službe su bile organizirane od prvoga dana – rekao je Plenković.