CENTRISTIČKO DEMOKRATSKA INTERNACIONALA

Plenković ponovno izabran za potpredsjednika IDC-CDI

Andrej Plenković
Vlada RH
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
22.11.2025.
u 21:57

Sastanak je okupio političke lidere iz niza europskih, latinoameričkih, afričkih i azijskih država, a rasprave su bile usmjerene na aktualne globalne političke, sigurnosne i društvene izazove

Predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković ponovno je izabran za potpredsjednika Centrističke demokratske internacionale (IDC-CDI) na Statutarnoj glavnoj skupštini koja je održana u subotu u São Paulu u Brazilu, priopćeno je večeras iz HDZ-a. IDC-CDI osnovana je 1960. i danas okuplja 115 stranaka demokršćanskog, narodnjačkog i centrističkog profila iz 82 zemlje. Za predsjednika IDC-CDI ponovno je izabran Andrés Pastrana Arango (Nueva Fuerza Democrática, Kolumbija), a za glavnog tajnika Antonio López-Istúriz (Partido Popular, Španjolska).

"Izbor premijera Plenkovića u vodstvo ove političke organizacije predstavlja dodatnu potvrdu međunarodnog angažmana HDZ-a i prepoznatljivosti u globalnim okvirima", ocjenjuju iz stranke. Sastanak je okupio političke lidere iz niza europskih, latinoameričkih, afričkih i azijskih država, a rasprave su bile usmjerene na aktualne globalne političke, sigurnosne i društvene izazove. 

U obraćanju članovima Glavne skupštine i Izvršnog odbora IDC-CDI-ja putem video veze, Plenković je istaknuo  da međunarodni poredak na koji smo se dugo oslanjali prolazi kroz transformaciju. ,,Kao demokršćanske stranke pozicionirane na desnom centru, posvećene solidarnosti, ljudskom dostojanstvu i vladavini prava, moramo se s tim izazovima suočiti jasno i samouvjereno'', kazao je.

U kontekstu mirovnih inicijativa za okončanje rata u Ukrajini, Plenković je naglasio da je "ruska invazija na Ukrajinu napad i na europsku sigurnost i temeljna načela međunarodnog prava".  Založio se za nastavak pružanja sveobuhvatne pomoći Ukrajini i postizanje pravednog i održivog mira, uz poštivanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Plenković je rekao i da se Europa "mora razviti u istinskog geopolitičkog aktera kroz izgradnju snažne europske obrambene industrijske baze, osiguravanje energetske neovisnosti, zaštitu europskih granica i stabilizaciju našeg susjedstva te unaprjeđenje političke integracije, uključujući proširenje na Zapadni Balkan, Ukrajinu i Moldaviju".

,,Hrvatska - danas članica NATO-a i Europske unije, a uskoro i OECD-a, tim naporima pridonosi vjerodostojnošću i teško stečenim iskustvom države koja je obranila svoju slobodu i izgradila otpornu demokraciju", poručio je Plenković, dodavši da je u skladu s vrijednostima unutar IDC-CDI zajednice, spreman oblikovati političke odgovore na aktualne globalne izazove, stoji u priopćenju.

Andrej Plenković

