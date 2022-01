Plenković o Milanovićevoj izjavi: 'Mislio sam da to ruski dužnosnik govori'

U utorak popodne održala se zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Nakon održane sjednice, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković komentira aktualne političke teme.

Govoreći o udaru na standard građana i porastu cijena energenata, najavio je proširenje vaučera.

- Povećat ćemo naknadu za one obitelji koje su socijalno ugrožene, vaučere. Naša je namjera da se proširi opseg primjene, i za struju, i za plin. Da se proširi krug korisnika i da se proširi iznos naknade - naveo je.

- Kada je došla COVID kriza, pokazali smo nezaobilazni i snažnu ulogu države. Ljudi su dobivali plaće, spriječen je val stečajeva. Uvijek nastojimo naći nekakvu sigurnosnu mrežu koju ćemo staviti da olakšamo sve udare na standard građana - kazao je premijer uvodno.

Osvrnuo se na izjavu predsjednika Zorana Milanovića vezanu uz Rusiju i Ukrajinu. Naime, Milanović je rekao da se Hrvatska neće petljati ukoliko odnos eskalira te kako će povući svoje vojnike.

- Koliko sam uspio vidjeti, u tom nekakvom napadu šećera, dali su mu bombone tamo u Krašu, mislio sam u prvi tren da to ruski dužnosnik govori. Ne znam na koje on vojnike misli. Koliko je meni poznato, hrvatskih vojnika u Ukrajini nema. Kontingent HV koji je bio u Poljskoj vratio se ovih dana - kazao je Plenković te se zbog Milanovićevih izjava ispričao Ukrajincima.

- Nestvarne izjave. Ako je proglasio Ukrajinu korumpiranom, ja se Ukrajincima ispričavam. Izjava nema apsolutno nikakve veze s politikom Vlade RH - dodaje.

- Politika je Hrvatske deeskalacija napetosti, sprečavanje eventualnog sukoba, podrška teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. To je temeljna pozicija. I doprinos, a to govorimo godinama, reintegraciji okupiranih područja Ukrajine - rekao je Plenković.

S događajem u Zadru, napominje, nije imao veze. - Dapače, pozivam ih da dođu na kavu u Banske dvore pa da me malo upoznaju. Ako će nakon razgovora i argumenata misliti ono što misle, ja ću to poštovati. Od mora prijetnji i uvreda, niti jedan put mi nije palo sve ove godine na pamet da tražim neku sudsku zadovoljštinu protiv nekog medija ili novinara, niti ću to činiti, a tako ni protiv građana - navodi.

Na izjave Zorana Milanovića da je Zvonimir Frka Petešić počinio kazneno djelo te da ga on brani, premijer je odgovorio:

- Ako znate za neko kazneno djelo, a ne prijavite, onda sami činite kazneno djelo. Pozivam ga da prijavi pa da vidimo postoji li. Po toj logici možemo reći da parazitiraju svi državni dužnosnici, uključujući njega. Svi saborski zastupnici, njegovi bivši ministri - kaže.

- To je sramota, općenito ova haranga koja se radi jedna je od najsramotnijih epizoda. On ima pravo na taj stan, ništa nije utjecao na dinamiku obnove - dodaje.

O prijavljivanju Frke Petešića u Salima, kaže kako kako on nema u svom vlasništvu nekretninu ni u Hrvatskoj, ni u Francuskoj.

- Jedino što ima u vlasništvu je familijska kuća u Salima, na Dugom otoku. Po povratku na dužnost, sa mjesta veleposlanika u Maroku, postao je predstojnik mog ureda. Tim imenovanjem, on se transformirao. On više nije službenik, nego je dužnosnik. Dužnosnički mandat ima svoj privremeni karakter, sukladno tome, i njegovo boraviše ovdje u Zagrebu je privremeno, a njegovo prebivalište je tamo gdje ima njegova obitelj vlasništvo. Plaća i sve ove godine i porez i 18 posto zagrebačkog prireza. On radi svaki dan, ja sam siguran, najmanje duplo više od Milanovića, ako ne i više - rekao je premijer.

Govoreći o referendumu za kojeg je Most predao potpise, kaže kako, ako do njega dođe, on može koštati oko 120 milijuna kuna.

- Iza te navodno inicijative građana stoji politička stranka koja sebi nastoji izgraditi profil. Inicijativa u supstanci nema smisao. Međutim, živimo u demokraciji i sve se to može. Hoće li biti referenduma, meni je to prerano kazati. Imamo proceduru - kaže.