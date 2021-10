Plenković: Nisam se miješao u proces imenovanja ili razrješenja bilo kojeg časnika HV

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Bruxellesu gdje je bio na sastanku Europske komisije komentirao je aktualne teme u zemlji, među kojima je i sukob između predsjednika Milanovića i ministra obrane Banožića oko umirovljenja.

- To je pitanje koje nema nikakve veze sa mnom, kao predsjednikom Vlade. To treba rješavati u trokutu ministar obrane s njegovim ovlastima, predsjednik Republike i Glavni stožer. Neka se oni bave tom temom, a bilo kakve prijetnje, ucjene i najavljeni cirkusi to govori o njemu, ne o nama. Mi ovdje se borimo za puno važnije teme, izjavio je premijer Andrej Plenković.

Upitan o tome kako predsjednik Milanović tvrdi da je Plenković znao za sve o slučaju Burčul i nije želio spriječiti, Plenković je ponovio kako ta tema nema veze s njim.

- U njegovom mandatu, ali i u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović niti jednom, ali baš niti jednom nisam se miješao u proces imenovanja, promaknuća, razrješenja, napredovanja i umirovljenja bilo kojega časnika Hrvatske vojske. Možete to pitati i bivšu predsjednicu, Damira Krstičevića, Zorana Milanovića, Roberta Hranja, Šundova i Banožića. To s Vladom i sa mnom nema nikakve veze. Ono što je jedino bitno, a to je, je li sve provedeno zakonito. Ja ću tu zaustaviti tu temu, a on neka to rješava s ministrom, kazao je premijer Plenković. Ustvrdio je kako on sa slučajem Burčul nema veze.

Govoreći o nezadovoljstvu petero članova Znanstvenog savjeta koji su se zajedničkom izjavom ogradili od izjava mikrobiologa Gordana Lauca, Plenković je podsjetio kako članovi Znanstvenog savjeta su tamo pozivom i da ne dobivaju plaću, te njihove izjave izvan Savjeta su njihove izjave.

Istraga protiv župana

Plenković je komentirao i slučaj zagrebačkog župana Kožića kojeg se istražuje zbog navodnog čašćenja liječnika novcem županije.

- Što je istina vidjet ćemo. Vidim da je rekao da nije počinio kazneno djelo. Ne želim spekulirati. Očekujem od Državnog odvjetništva da svaki put kad se dogodi nešto vezano za nekog tko je u politici izvoli odmah izaći pred medije i objasniti o čemu se radi - kazao je.

Premijer se osvrnuo i na posljednju sjednicu njemačke kancelarke Angele Merkel, ustvrdivši kako je bilo dirljivo.