Milanović zbog Burčula u ring zove Plenkovića, Banožić mu nije sparing-partner

Neke vojne afere ostaju zabilježene za sva vremena, poput one francuske afere “Dreyfus”, koja je proslavila pisca Emila Zolu, a poslije je mnogo puta ekranizirana jer se radilo o nebeskoj nepravdi i državnom komplotu protiv malog oficira odabranog za žrtvenog jarca.

Ova hrvatska, koja se događa zbog umirovljenja brigadira Elvisa Burčula, zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, neće steći svjetsku važnost niti će biti od neke važnosti u Hrvatskoj, ali trenutačno je dovela do toga da je predsjednik RH Zoran Milanović, kako sam kaže, spreman blokirati sva imenovanja, dakle ona vojna i diplomatska, sve dok Banožić ne poništi svoju odluku o umirovljenju brigadira. I što sada učiniti? Iz gotovo ničega stvorena je drama, a Burčul nije Dreyfus niti je naš predsjednik Zola. No predsjednik može žestoko nauditi vojnom aparatu, kao i diplomatskom, ako to želi.

Još uvijek ne treba vjerovati da bi Milanović na takvo što bio spreman, jer bi takvo ponašanje, koje bi objektivno štetilo HV-u i hrvatskoj diplomaciji koja bi ostala bez novih veleposlanika, bilo štetno za interese države. A Milanovića se, do sada, na ovoj funkciji doživljavalo upravo suprotno – kao jamca zaštite državnih i nacionalnih interesa. S njegova stajališta, istina i otpor, kako kaže, nasrtajima iz Vlade RH na dekorirane časnike iz osobnih interesa, u državnom su interesu jer brane dostojanstvo HV-a. No negdje se ova dramatika mora i zaustaviti.

Na Pantovčaku kažu da će se zaustaviti kada Banožić povuče svoju odluku o Burčulovu umirovljenju. Ministar obrane stava je da on neće kršiti zakon i produljivati mandat Burčulu do Nove godine, ali na pitanje bi li mu produljio za novu dodatnu jednu godinu, Banožić kaže da ne vidi razloga da se Burčulu ne produlji mandat za godinu dana, ali neće za 2,5 mjeseci. Eto, možda se u toj rečenici krije i rješenje ove afere. Naravno, ako Banožić ovdje ipak promijeni svoju prvu odluku, a Milanović prihvati takvo rješenje.

Kada naš predsjednik kaže da on nema sukob s ministrom obrane, nego s njegovim skrbnikom Andrejem Plenkovićem, postoji opasnost da se Milanović zaželio “pravog fajta”, jer u ring zove Plenkovića, a ne Banožića, koji mu očito nije sparing-partner po želji. Bude li tako, a prijetnja blokadom se produlji, e to bi onda značilo da je dobar fajt s Plenkovićem važniji i od Burčula, i HV-a i diplomacije zajedno.

Pogledajte video: Zoran Milanović o ministru Banožiću i smjeni brigadira