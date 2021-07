Plenković: Ako će netko biti korisnik mjera, bilo bi dobro da se cijepi

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon održane sjednice Vlade.

- Mi smo imali različiti intenzitet mjera po mjesecima. Za mjesec svibanj te mjere je koristilo 35 tisuća poslodavaca za 108 tisuća radnika. S obzirom da se okolnosti mijenjaju i da Europa ide iz čuvanje mjesta u kreiranje mjesta, mjere trebaju ići da budu minimalne. Zadaća je sada da vodimo dijalog s naših socijalnim partnerima. Okolnosti su se promijenile i možemo biti precizniji s mjerama - naveo je.

- Što se tiče cijepljenja, mi smatramo da bi bilo fer da ako država osigurava cjepivo i plaće i da svatko da svoj mali doprinos. Ako će netko biti korisnik mjera, bilo bi dobro da se cijepi - kazao je Plenković i naveo kako je uputio ministra rada Josipa Aladrovića da to poveže.

Najavio je da će RH donirati 230 tisuća doza BIH, te da će donirati još doza drugim zemljama kao što je. Na pitanje hoće li cijepljenje biti povezane s dobivanjem mjera, Plenković je potvrdio i kazao da će to nastojati povezati.

Plenković je komentirao kritike predsjednika Milanovića.

- Što se tiče rada pravosuđa, oni u mandatu naše vlade rade samostalno i bez izvida i rade rezultate. Nema nedodirljivih. To je jedino važno. A to što Milanović misli, ne znam odakle takvi zaključci. Oni rade onda kad su predmeti dovoljno zreli - navodi se u odgovoru premijera.

Plenković se osvrnuo i na mađarsku verziju budućnost Europe koja se oglašava u brojnim europskim medijima.

- Mađarska ima nešto drugačiji pristup budućnosti Europe nego Hrvatska. Orban nastoji predstaviti svoju poziciju. Što se tiče proširenja, već je reagiralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. On može favorizirati pojedine zemlje - kazao je .

Kazao je kako ne smatra spornim to što Orban objavljuje tekstove o svojoj poziciji u medijima diljem Europe, pa i Hrvatske. Pozvao je novinare da se po tom pitanju obrate marketingu medija, a ne Vladi.

Plenković se osvrnuo i na jučerašnje uhićenje ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića.

- Što se tiče ravnatelja HRT-a, on je u četvrtoj godini mandata. Mislim da mandat traje pet godina. Ovo je nova okolnost. Okolnost koja je nova i za vas i za nas. Ona je nastupila jučer. Koliko ste uspjeli čuti od Ministarstva kulture u priopćenju o tome što se radi u ovakvim situacijama, te što je previđeno. Dakle, može se imenovati vršitelj dužnosti, pa se može imenovati osoba koja neko vrijeme zamjenjuje u ovim okolnostima ravnatelja sukladno njihovom statutu, a nakon toga će Hrvatski sabor izabrati novog ravnatelja

Ustvrdio je kako su to neobične okolnosti, no i kako je to demokracija.

Upitan o tome je li Vlada podbacila u kampanji cijepljenja, odbacio je te navode uz komentar da svaki dan govore da se treba cijepiti. Podsjetio je da je i on sam prebolio bolest.

- Apsolutno vlada nije tu podbacila, što bi vlada tu podbacila? Čuo sam jedan komentar da je Vlada podbacila. Mi imamo odgovornost da osiguramo cjepivo, i to u izvanrednim okolnostima. Da smo naručili koliko smo trebali, dogodilo se što se dogodilo s AstraZenecom. Oni su imali ogroman problem koji je napravio zastoj. Da bi smo to riješili osigurali smo dodatne doze. Svi oni koji se žele cijepiti mogu to učiniti.

Premijer je kazao da je radikalno protiv potkupljivanja ljudi kako bi se cijepili, te da to ne dolazi u obzir. Upozorio je da je sve to koštalo 35 milijardi kuna i da se Hrvatska trebala dodati se zadužiti za plaće i mirovine.

- Svi koji su razumni, a ja vjerujem da su Hrvati razumni, da će se ići cijepiti.