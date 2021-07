Plenković: U razdoblju smo obračuna s korupcijom bez obzira na to što neki šarlatani sumnjaju u tajminge

Na današnjoj sjednici Vlade RH premijer Andrej Plenković kazao je da je dobro što je prema ECDC-u Hrvatska u zelenom, ali je upozorio da imamo nekoliko lokalnih žarišta jer se ljudi nisu pridržavali minimalnih epidemioloških mjera. Ponovo je apelirao na građane da se cijepe. Premijer je rekao da će se 310 tisuća doza cjepiva donirati, 210.000 BiH a, po 20.000 Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kirgistanu. Nadalje, Vlada od srpnja prestaje s horizontalnim mjerama za očuvanje radnih mjesta te će se to odvijati prema potrebi.

Na početku sjednice Vlade obratio se premijer Andrej Plenković.

"Osam godina je danas od članstva Hrvatske u EU, važnih osam godina za razvoj i reputaciju Hrvatske kao odgovorne članice", kazao je premijer. "Istaknuli smo našu ambiciju na sastanku da Hrvatska ispuni sve kriterije i da početkom 2023. bude pripremna pridružiti se europodručju", kazao je Plenković.

"Hrvatska je prema podacima ECDC-a u zelenom, što je dobro za turističku sezonu za hrvatske građane. U uporabi su digitalne COVID potvrde i vrlo je važno da se sve veći broj naših sugrađana time koristi. Ono što nije dobro jest da ima nekoliko lokalnih žarišta gdje se nisu poštovale minimalne mjere. Svaki takav kiks bit će sankcioniran vrlo oštro, mislim prvenstveno na druge zemlje koje prate situaciju u Hrvatskoj. Što manje žarišta, to će nam turistička sezona biti bolja pa tako i financijska situacija", kazao je.

"Vlada je nabavila dovoljno cjepiva, kompenzirali smo kašnjenje AstraZenece. Prije tri tjedna počeo se smanjivati broj cijepljenih. Danas smo došli do 44 posto. Zahvaljujem svima koji su se cijepili. Kontinuirano smo apelirali, to činimo i danas, više nema posebnih procedura i ja molim sve da to učine, počinju zarazniji sojevi, indijski, delta, situacija je ozbiljna", kazao je.

Hrvatska donira 310.000 doza cjepiva

"Mi smo danas odlučili donijeti odluku i 310.000 doza cjepiva donirati – 210.000 BiH a, po 20.000 Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kirgistanu", kazao je Plenković.

"U proteklih godinu dana osigurali smo radna mjesta. To nije bilo besplatno. Izdvojili smo 11,7 milijardi kuna, a kada se dodaju doprinosi, to je 17 milijardi kuna", kazao je premijer.

Nema horizontalnih mjera za očuvanje radnih mjesta od srpnja

"U krizi smo djelovali snažno. Od srpnja završavamo s horizontalnim mjerama. Dalje ćemo reagirati po potrebi. To znači da ćemo pratiti kretanja po sektorima.To ide u skladu sa sve većim otvaranjem i praktički minimalnim restrikcijama", rekao je. "To će ići s našim mjerama politike aktivnog zapošljavanja, mjere za skraćeno radno vrijeme će se nastaviti", dodao je.

"Vlada nastavlja pomagati poduzetnicima i programom mjera aktivne politike zapošljavanja u koje se planira uložiti više milijardi kuna u 2021 godini", rekao je Plenković. "Od srpnja ćemo stvari morati sagledati na drugi način s obzirom na okolnosti", dodao je.

"Brojke pokazuju da smo ne samo očuvali radna mjesta nego smo gospodarstvo uspješno izveli iz krize i omogućili poslodavcima uspješan nastavak poslovanja", rekao je Plenković.

"Što se tiče nepogode u Požeštini, danas će Vlada donijeti niz odluka za potpore iz resora poljoprivrede i drugih. Vrijednost će biti veća od 58 milijuna kuna za Požešku županiju", kazao je Plenković.

Komentirao je ponovljeni postupak presude za Jovicu Stanišića i Simatovića. "Mi smatramo da ta presuda ne odražava stvarna događanja. Izražavamo nezadovoljstvo. Nadamo se da će ih žalbeno vijeće osuditi za zločine na području Hrvatske", kazao je.

Uhićenja u Zagrebu

"Što se tiče korupcije, ovo je još jedan dokaz da USKOK, DORH i policija vode u mandatu naše Vlade aktivnu politiku. Bez obzira na to što neki šarlatani u političkom prostoru sumnjaju u tajminge uhićenja, nadaju se u loš ishod, nastavljaju s lažnom mantrom o nekakvoj lažnoj korumpiranosti Vlade i vladajuće stranke, činjenica je da se postupci pokreću, da je policija neovisna, kao i DORH i USKOK, i da nitko ne utječe na njih, da se nalazimo u razdoblju obračuna s korupcijom. Nema privilegiranih, nema stranačkih iskaznica, položaja u društvu, sve to nikoga ne čini zaštićenim", kazao je premijer.

Nova pravila za ulazak u Hrvatsku

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je više od 300.000 naših građana izvadilo COVID potvrdu, a dosad je evidentirano 54.000 prelazaka hrvatske granice s digitalnom potvrdom izdanom u 23 države.

"Građani EU koji imaju potvrde mogu prelaziti i ulaziti u Hrvatsku bez ograničenja uz predočenje tih potvrda. Na koncerte i druga događanja mogu ući s potvrdama. Ostaje i mogućnost da prelaze u Hrvatsku uz potvrdu o preboljenju ili negativnim testom. Iz trećih zemalja ne moraju više građani navoditi razloge dolaska, oni ulaze pod istim uvjetima kao i građani EU, osim što građani EU imaju COVID potvrde", kazao je Božinović.

Prihvaćene su potpore za Požeštinu nakon nepogode

Vlada je prihvatila šest prijedloga za pomoć Požeško-slavonskoj županiji i to dio iz proračunskih zaliha nakon nepogode, a također je prihvaćen prijedlog za potpore za ublažavanje posljedica u poljoprivredi nakon nepogode.

Vlada je prihvatila i prijedlog da se donira 310.000 doza cjepiva zemljama kojima je potrebno i rasporedi tako da 210.000 doza ide BiH a, po 20.000 Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kirgistanu.