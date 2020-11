Frka Petešić: Nećemo ići u zatvaranje jer ne vidimo veliki učinak

U 11 sati započeo je sastanak premijera Andreja Plenkovića s predstavnicima Stožera civilne zaštite RH o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. U izjavama nakon sastanka Markotić je istaknula da je stanje pod kontrolom, dok je Frka Petešić je kazao da broj zaraženih i preminulih stagnira, ali da promišljaju o mjerama koje bi smanjile te brojeve. No, neće se ići u zatvaranje i uvođenje policijskog sata jer ne vide veliki učinak u drugim zemljama.

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević", kazala je da je Europska komisija osnovala znanstvenu platformu, gdje su sve zemlje dale svog predstavnika. Na toj platformi razmjenjivat će se informacije, a prvi sastanka održan je u petak.

- Glavni fokusi će biti na testiranju u različitim zemljama i donošenju zajedničkog stava koliko je potrebna duljina karantene te o cjepivima. Raspravili smo o iskustvima s brzim antigenskim testovima. Što se tiče njih, većina nacionalnih laboratorija validira te testove, a zatim će se razmijeniti podaci. Različiti su podaci zasad - kazala je Markotić, ističući da je Njemačka došla do zaključka da je važno usmjereno testirati populacije gdje treba.

- Raspravljalo se o duljini karantena, izolacija. Pokušat će se postići sveopći europski konsenzus. Veliki fokus će se uskoro staviti i na cijepljenje da bismo razmijenili iskustva o pripremama za provođenje cijepljenja- dodala je.

Predstojnik ureda Predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić istaknuo je da ne vide veliki učinak zatvaranja na primjeru drugih država, a rekao je da zasad nije planirano niti da se s nastavom ide online.

- Konstatirano je da smo došli do stabilizacije broja zaraženih i preminulih te da je važno vidjeti što treba napraviti kako ne bismo ostali na ovoj visini brojeva koji su jako veliki. Važno je smanjiti te brojeve kako bi se u narednim tjednima smanjila i cirkulacija virusa. Posebno važno je kombinirati nekoliko stvari - poštivanje fizičke distance, socijalne distance i povećati prozračivanje. To je ono što je glavna razlika ljetnog i zimskog perioda, što smo ljeti više prozračivali prostorije. Vodit ćemo računa da se izbjegne policijski sat i zatvaranje jer ne vidimo neki veliki učinak zatvaranja - kazao je.

Dodao je da nam je R0 sad 1,04 što znači da rastemo jako malo, oko 4 posto. Kada bismo smanjili taj broj na ispod 1, počeo bi trend opadanja.

- Prema sadašnjim analizama, najveća žarišta su privatna okupljanja i to je ono što treba smanjiti. Nema represivnih mjera koji će natjerati ljude da smanje druženja u svojim domovima to svatko od nas mora odlučiti za sebe - rekao je.

Upitana o popunjenosti kapaciteta u Klinici za infektivne bolesti, Markotić je kazala:

- Kapaciteti su popunjeni, ali stanje stabilno, organizirano i pod kontrolom. Svaki dan otpuštamo i primamo nove pacijente. Ljudi dolaze uglavnom 7 do 10 dana kada dolazi do pogoršanja, većina od njih tada treba kisik i sve druge oblike liječenja koje koristimo. Kapaciteti intenzivne su također popunjeni. To je dinamičan proces - kazala je pa upozorila oboljele da ne čekaju dugo ako osjete pogoršanje.

