Plenković o uhićenju Žalac: Naravno da sam iznenađen, presumpcija nevinosti postoji

Premijer Andrej Plenković komentirao je aktualne političke teme, uhićenje bivše ministrice Gabrijele Žalac, situaciju s koronavirusom i cijepljenjem kao i jučerašnju sjednicu Vijeća za obranu.

"Prvo bih se osvrnuo na Franka Vidovića. Franko Vidović meni je jako drag i simpatičan, on je sada u ovom SDP 2, popodne kaže jedno, a onda dođe u jednu emisiju i kaže nešto sasvim drugo. To nije dobro, loše je, jer je prvo govorio jedno, a poslije je govorio laž. Načelnik Glavnog stožera admiral Hranj po mojem je mišljenju ozbiljan i dobar čovjek. On je član Vijeća za obranu, kao on, a ne kao netko tko ima vrhovnog zapovjednika. Ako ga se nešto pita i traži se njegov stav, a onda je na njemu da da odgovor, a ne da njemu netko kaže: 'Ne, ne, ne, to je političko pitanje, vi nećete na to odgovarati.' Pitanje je bilo primjereno i tu nema dileme tko govori istinu, a tko ne govori. U konačnici, neka Hranj sam kaže, pitajte njega", kazao je Plenković.

"To je bio radni sastanak", dodao je Plenković. "Imali smo na Vijeću za nacionalnu sigurnost harmoniju u svim temama", kazao je.

"Rekao sam istinu, ja sam jučer došao ležeran, zadovoljan, on (Milanović) misli da materijalno stanje nije zadovoljavajuće, ja mislim da ulažemo puno i sad su tu neke nijanse. Što se tiče ovoga, da bih ja ponizio načelnika Glavnog stožera, tu imamo čistu zamjenu teze. Poštujem Hranja, znam ga dobro, dugo, u krajnjoj liniji usuglasili smo se oko njegova imenovanja. Zalažem se za njegovo pravo i slobodu govora. On tamo dolazi kao ravnopravni član Vijeća za obranu. Ako želimo nečiji drugi stav, onda ćemo pitati nekoga drugog. On je nakon par potpitanja, imali smo neku raspravu, na kraju odgovorio. Nije na prvu imao mikrofon ovako pred sobom", kazao je o Hranju.

Plenković je kazao ćemo još jedno vrijeme plaćati testiranja, ali da to ne može ići u nedogled. "Troši se puno, korona nas je koštala 40 milijardi kuna. Ali što je tu je, borit ćemo se, ubrzalo se cijepljenje, nažalost došlo je do toga da se val intenzivirao, da imamo 50 mrtvih dnevno pa da ljudi shvate ono što ja govorim svaki dan.

Komentirao je i uhićenje bivše ministrice Gabrijele Žalac i još troje ljudi.

"Što se tiče ovog slučaja, znam što sam sada pročitao na internetu, drugo ne znam ništa, presumpcija nevinosti postoji i pravosudna tijela su neovisna i rade svoj posao, naš je cilj boriti se protiv korupcije. O ovome ću govoriti kada budem nešto više znao", kazao je premijer. "Naravno da me iznenadila ova vijest", kazao je Plenković na pitanje novinara. Dodao je da je Žalac još uvijek članica Predsjedništva HDZ-a.

Plenković je rekao da će produljiti na mjesec dana odluku o ograničavanju cijena goriva.

