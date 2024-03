Plenković poručio: Milanović sigurno neće biti budući predsjednik Vlade, već ja

Predsjedništvo HDZ-a danas se sastalo u središnjici stranke nakon što je ove srijede održana i sjednica Vlade na kojoj je usvojeno nekoliko programa državnih potpora u poljoprivredi. Uz to donesena je i odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za parlamentarne te europske izbore koji nam predstoje, u jeku intenzivne kampanje svih stranaka.

Posljednji ''okršaj'' dogodio se inače upravo između HDZ-ovog ministra Olega Butkovića koji se obrecnuo na Zorana Milanovića zbog odnosa s Miloradom Dodikom, na što mu je ubrzo stigao i odgovor. Nakon sastanka u HDZ-u ove srijede, izjave za medije dao je premijer Andrej Plenković te komentirao aktualnosti.

- Sve službe rade na pripremama za provedbu uredbi koje se odnose na koeficijente, riješiti smo plaće za cijeli sustav zaposlenika, od vojske do policije, pa do školstva, socijale... Prosječni rast plaća bit će 32 posto u odnosu na ožujak prošle godine - komentirao je na početku, pa se osvrnuo i na paket mjera. Potom je komentirao izbornu kampanju.

- Komentari cijelog vodstva stranke je da su svi zadovoljni i sadržajem i ozračjem 20. Općeg Sabora održanom u nedjelju. To ozračje reflektira stanje na terenu, non-stop smo prisutni na terenu. Itekako smo optimistični i samopouzdani uoči ovih parlamentarnih izbora, a danas smo dobili i prijedloge za izborne liste - komentirao je, pa dodao kako će ih analizirati do kraja tjedna, a idućeg tjedna će objaviti i svoj izborni program.

- Veselimo se još jednoj izbornoj utakmici na temelju rezultata koje smo ostvarili. Bitno je da ne stavimo u prvi plan sve što smo ostvarili, nego i ambicije za danas. Želimo dići prosjek razvijenosti Hrvatske u EU na 80 posto, da prosječna plaća bude 1.600 eura, a minimalna 1.250 eura, nastaviti povećavati mirovine, ostvariti članstvo u OECD-u... - kazao je.

Na novinarsko pitanje o komentarima Milanovića koji je poručio kako prezire Ustavni sud, Plenković je odgovorio kako očekuje da će se DIP očitovati.

- Na njima je da se očituju, a što se tiče tko će biti budući predsjednik Vlade, to sigurno neće biti on. Sa sigurnošću mogu reći da ću idući mandatar biti ja - poručio je. Osvrnuo se na kritike da je i Kolinda Grabar-Kitarović za vrijeme svog predsjedničkog mandata obilazila predizborne skupove HDZ-a 2016., no tada nije bilo reakcije Ustavnog suda.

- To nije točno, kada je bila predsjednica nije uopće išla na predizborne skupove HDZ-a. Kad sam ja išao u kampanju još 2016., moram priznati da se takvih situacija ne sjećam. HDZ se ponaša sukladno pravilima i običajima, radimo na dobrobiti građana i gospodarstva - poručio je.

