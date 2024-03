HDZ komentirao 'vijetnamske botove': 'Naši su profili meta podvale, riječ je o očitoj sabotaži!'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) odgovorila je na Facebooku na optužbe da se koristi lažnim profilima na društvenim mrežama kako bi se stranka prikazala popularnijom nego što jest. Naime, oporbene stranke optužuju HDZ da njihove objave na Facebooku lajkaju "stranački botovi", odnosno lažni profili s ukradenim profilnim fotografijama.

"Danas je na skupu HDZ-a Jandroković istaknuo da Možemo! ne smije doći na vlast jer će to dovesti do promjene vrijednosti. Govore su na društvenim mrežama oduševljeno podržali ministar Erlić i masa Vijetnamaca", napisao je nedavno na X-u, bivšem Twitteru, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Uz to je priložio fotografiju na kojoj se vidi 10-ak stranih imena i ime Šime Erlića koji su reagirali na objavu HDZ-a.

Danas je na skupu HDZ-a Jandroković istaknuo da Možemo! ne smije doći na vlast jer će to dovesti do promjene vrijednosti.



Govore su na društvenim mrežama oduševljeno podržali ministar Erlić i masa Vijetnamaca. pic.twitter.com/tCjCLqGhZJ — Tomislav Tomašević (@ttomasevichr) March 17, 2024

Iz HDZ-a tvrde da je riječ o - sabotaži. "'Državnik' Tomašević i junior partneri iz SDP-a umjesto Jakuševcem, bave se vijetnamskim botovima, 'krucijalnim' problemom za Grad Zagreb! Proteklih dana u medijima čitamo da HDZ sam sebi 'kupuje' reakcije na društvenim mrežama. No njih nije kreirao HDZ, nego se radi o očitoj sabotaži - naši su profili meta podvale", započeli su u svojoj objavi na Facebooku te nastavili:

"SDP i Možemo, koji su nas prvi - po običaju - počeli lažno optuživati, sada su i sami meta lažnih, većinom vijetnamskih i azijskih profila, koji im lajkaju i reagiraju na objave. I za to, bez ikakvog dokaza i argumenta, optužuju opet HDZ. Isto kao što im je HDZ kriv za kaos i probleme u Gradu Zagrebu, a koje bi sami trebali rješavati. Isto kao što će im HDZ biti kriv i zato što im se tzv. lijeva koalicija raspada iz dana u dan prije nego što se i formalno sastala, što dovoljno govori o razini njihove (ne)ozbiljnosti".

"HDZ je već osam godina po svim istraživanjima vodeća stranka u Hrvatskoj i ne trebaju nam nikakvi lažni angažmani i lajkovi na društvenim mrežama. Još je veća ironija što su reakcije navodnih azijskih računa većinom negativnog karaktera, pa se postavlja logično pitanje zašto bismo ih uopće angažirali?!", pitaju se u objavi.

"U ovoj smo kampanji očekivali razne podvale, pa čak i ovakve amaterske napade, ali nastavit ćemo je voditi uvijek korak ispred svih - usmjerenu na hrvatske građane i rezultate Vlada RH, koja za razliku od katastrofalnog SDP-ovog mandata, bilježi postignuća i spremna je 'Za sve izazove'", zaključuje HDZ.

