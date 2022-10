Plenković: Da Hrvatska danas nije članica EU, sve krize koje imamo, puno teže bi se s njima nosili

Nalazimo se u kontekstu nekoliko isprepletenih kriza koje zahtijevaju snažan odgovor države i gospodarskih subjekata - ustvrdio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković jučer na konferenciji Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo“. Istaknuo je kako su okolnosti u kojima svi gospodarstvenici rade sve samo ne uobičajene, odnosno da su izuzetno zahtjevne.

- Politika Vlade i moj osobni cilj su držati tri temeljne točke u fokusu. Prvo, zadržati političku stabilnost. Na samo jednim izborima u državama članicama EU potvrđena je dosadašnja vlada, u Latviji. Drugo, zadržati socijalnu koheziju u društvu unatoč ovakvih krizama. Poduzimati mjere da društvo ipak zadržati kroz načelo solidarnosti jednu homogenost i zajednički prebrodi period u kojem se nalazi. Treći je izbjeći socijalnu frakturu. Socijalna fraktura je kada se dio građana osjeća bespomoćnim, kada su im primanja niska, kada ne vidi perspektivu i kada svoju lošu poziciju nastoji realizirati na način koji nije u skladu s demokratskim metodama. To je u krizama posebno važno da shvatimo zašto naše politike postoje - naveo je pa dodao kako na svoje djelovanje mora sagledati kroz proteklih šest godina.

- Iza nas je da smo u dobrim godinama vodili odgovornu politiku upravljanja javnim financijama. Hrvatska je išla iz politike deficita u politiku suficita, postupno dizala kreditni rejting. To se dogodilo sustavnom politikom. Mi smo učvrstili gospodarstvu, tu je država bila odgovorna. Da Hrvatska danas nije članica EU, sve krize koje imamo, puno teže bi se s njima nosili. Bili bi manje snažni, imali manje sigurnih jastuka na koje se možemo osloniti - rekao je. U proteklih šest godina prema indeksu razvijenosti po stanovniku Hrvatska je sa 61 posto razine EU došla na 70 posto. Postignuta je veća ekonomska suverenost države. Danas Hrvatska ima rekordno visok investicijski rejting. Plenković je u govoru naglasio tri točke: osnaženu ulogu države u zaštiti gospodarstva, veću otpornost društva za postizanje standarda i konkurentnosti te dublju ekonomsko-energetsku integraciju Hrvatske u europski kontekst.

- Ovakva kriza je pokazala da postoji samo jedan akter da pomogne svima - država. Politička filozofija stranke kojoj sam na čelu je tržišno gospodarstvo, što manje države, sloboda poduzetništva, odgovornost pojedinca. Države treba biti manje, a poduzetnog duha, gospodarstvenika, više. Naša zadaća je da budemo dovoljno snažni suočiti se s novim izazovima. Nije nebitno da u ovim okolnostima Hrvatska uspijeva imati rast, po našoj projekciji, od 5,7% u 2022. To je signal da osiguravamo rezervu za eventualne nove krize pred nama. To nije baš što smo planirali prije par mjeseci, nego je puno više. U našoj ekonomskoj politici vodit ćemo računa da naši paketi mjera budu adekvatni ugrozi. Mi smo izdvojili 26 milijardi kuna, kada kombiniram paket iz travnja i rujna.

Premijer Plenković istaknuo je kako se, bez obzira na trenutnu krizu, treba gledati dalje. Tvrdi kako bi glavne teme međunarodnih foruma, da nije bilo bolesti COVID-19 i ruske agresije na Ukrajinu, bile digitalizacija i zelena transformacija.

- Očekujemo da inflacija iduće godine padne jer je to izrazito bitno za psihološki osjećaj. Ako ona ide dolje, svi se ponašaju racionalnije. Sve mjere koje smo poduzimali imale su direktan efekt na troškove različitih subjekata u gospodarstvu - rekao je te dodao kako će se u idućim tjednima napraviti još nekoliko iskoraka: "Regulirat ćemo rad nedjeljom, izašli smo s racionalnim prijedlogom. Mislim da je prijedlog dobro izbalansiran. Dići ćemo minimalnu plaću. Najavili smo i to je pripremljeno, dodatni porez na dobit kako bi se pravednije podijelio teret krize. U vrijeme krize, načelo solidarnosti mora biti temeljeno načelo kohezije u društvu. Nastavit ćemo socijalni dijalog sa sindikatima. Moramo voditi računa o svima".

- Mi ćemo za dva mjeseca biti među samo 15-ak država svijeta koje su u NATO-u, EU, Schengenu i europodručju. I još smo počeli pregovore s OECD-om. To je dosta uzak krug država. Iduću ćemo godinu biti u situaciji kao svi, rast će nam biti manji. Mi smo imali politiku manje obećaj, više isporuči - ističe.

- Želim Hrvatsku koja ima sve moguće certifikate na svom reveru, još samo OECD. To znači da smo ispunili sve standarde - funkcioniranje zemlje, ekonomskih kriterija, financijskih, funkcioniranje institucija, borbe protiv korupcije... Sa puno povjerenja u vas kao nositelje ekonomskoga razvoja želim reći da ćemo u dijalogu povlačiti poteze koje mislim da Hrvatsku dosta solidno provode kroz turbulentan period i da ljudi to vide, osjete. Zato smatram da je pravodobna reakcija, odvažna reakcija, reakcija koja dolazi baš kada treba ono što činimo i u okvirima onoga što je moguće. Summit Krimske platforme je jasno rekao gdje je Hrvatska i koji je njen stav oko bitnih tema. Tu nema sjedenja na dvije stolice, to je takvo vrijeme i po tome će nas se pamtiti - zaključio je Plenković na konferenciji Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo“.