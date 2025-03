SDP je pretekao HDZ, Plenković komentirao rezultate ankete: 'Dobra motivacija'

Danas je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Nakon sjednice, premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije. "Ja to uopće ne pratim", "Ankete su ankete. Samo u snovima", "To tako vrlo vjerojatno i nije" neke su od izjava HDZ-ovaca o najnovijim anketama koje ukazuju kako je SDP trenutačno najpopularnija stranka u Hrvatskoj.

Nakon sjednice, premijer Plenković je pričao o identifickaciji 12 žrtava iz Domovinskog rata, a osvrnuo se i na ulaganja u državne obveznice te iskomentirao kako je odaziv građana velik. Osim toga, kazao je kako se na današnjoj sjednici razgovaralo i o igrama na sreću i kockanju, a dao je i komentar na najnovije istraživanje Crobarometra koje ukazuje na pad rejtinga HDZ-a.

"Ja mislim da je dobro da je ta anketa izašla. Ta anketa je pred pet godina pokazivala da će Bernardić biti pobjednik na izborima, pa vidimo kako je to ispalo." kazao je premijer. "Anketa je dobra motivacija" kazao je. "Ovo je sad vijest. Ako je to sad za veselje neka je" dodao je. "Da je do postignuća onda bi te ankete drukčije izgledale, ali očito nije - sve je u percepciji, a percepciju staraju mnogi akteri, a ne samo mi koji nešto radimo i i trudimo se za građane i gospodarstvo”, ustvrdio je Plenković.

Komentirao je i SDP-ovu inicijativu za smjenu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, ocijenivši je promašenom. „Potpuno promašena, čak i protuzakonita inicijativa, jedno politiziranje gdje si oni uzimaju za pravo nešto za što nisu ni po zakonu nadležni”, kazao je. "Da je HDZ to napravio recimo protiv bivše glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek u slučaju Horvat imali bismo demonstracije u roku sekunde, a ovdje je to kao ok, nema tu pomoći, to je tako”, dodao je.

Osim toga, ponovio je da je vladajuća većina stabilna. "Dabro je ok, Domovinski pokret je ok, većina je stabilna i funkcionira dalje". Komentirao je i stuaciju s Ukrajinom i mirovnim pregovorima s Moskvom te jerekao da je "Zelenski u razgovorima sa Saudijskom Arabijom". "Vidjet ćemo što je od toga biti" dodao je, a zatim je odgovorio i na pitanja o najavljenom štrajku u školama.

"Izvijestili su nas ministri Fuchs i Piletić da je riječ o tri sindikata. Ja uvijek apeliram na relanost. Mi smo lani s njim arazgovarali o tom koeficijentu koji je rastao. Jako je osjetljiva ta reforma u državnoj i javnoj službi. Nijedna Vlada prije nas se nije usudila baviti time" odgovorio je na pitanje novinara o štrajku Sindikata znanosti, Školskog sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske nakon što Vlada nije ispunila njihove zahtjeve.

Riječ je, dodao je, o tri sindikata koja nisu potpisala dodatak o dizanju osnovice za šest posto plus sva ostala prava. „Ako smo negdje pogriješili s koeficijentima mi ćemo to i ispraviti ali baš sada da se sve diže tako puno kao što su oni sugerirali, onda će najedanput svi ostali tražiti više i onda nema kraja, onda će nas dobronamjernici optužiti za dizanje inflacije”, kazao je Plenković, naglasivši da je sustav plaća u javnoj i državnoj službi jako osjetljiv. Plenković smatra da nema razloga za štrajk s obzirom na povećanje plaća u njegovom mandatu. „Ja ne vidim nikakav razlog s toliko puno povećanom plaćom u našem mandatu.. mislim da nije potreban”.

