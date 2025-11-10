Plan koji je sastavio Trumpov kandidat za NASA-u procurio: Evo što treba znati o ‘Projektu Athena’

Dokument od 62 stranice, autor Jared Isaacman, otkriva ambiciozne i povremeno kontroverzne ideje za vođenje NASA-e. Isaacman je bio kandidat za administratora NASA-e nakon Trumpove pobjede na izborima 2024., a nominacija mu je povučena, no prošlog utorka ponovno je predložen za ovu prestižnu funkciju. Isaacman je priznao postojanje procurjelog dokumenta označenog kao “svibanj 2025.”, ali je na društvenim mrežama napisao da su “dijelovi sada zastarjeli.”

Projekt Athena predlaže preuređenje NASA-inih centara za nuklearni električni pogon, uspostavu novog programa istraživanja Marsa i prihvaćanje filozofije “ubrzaj/popravi/izbriši” u restrukturiranju agencije. Ako se provedu, mnoge politike mogle bi znatno promijeniti rad zaposlenika i transformirati agenciju. “Mislim da predstavlja drastičniji skup promjena nego što su mnogi u svemirskoj zajednici očekivali,” rekao je Casey Dreier, voditelj svemirske politike u Planetary Society, obavještava CNN.

Zakonodavci su izrazili zabrinutost zbog reformi NASA-inih kampusa, a Isaacman još uvijek mora proći glasanje u Senatu, dok bi za neke ciljeve trebao i odobrenje Kongresa. Milijarder i tehnološki CEO, koji je osnivanjem Shift4 stekao bogatstvo i dva puta letio u orbitu, nekonvencionalan je izbor za čelnu funkciju NASA-e. No u komercijalnoj svemirskoj industriji uživa podršku, gdje ga vide kao energičnog vanjskog kandidata.

Prema izvoru, Projekt Athena je prvotno imao više od 100 stranica, no Isaacman je napravio samo tri kopije od 62 stranice i poslao ih ministru prometa Seanu Duffyju i svom šefu osoblja. Procurenje dokumenta činilo se dijelom Duffyjevog pokušaja da izazove kontroverzu i potencijalno spriječi Isaacmanovu renominciju.

Isaacman je izjavio: “Ako postoji bilo kakva napetost, sumnjam da je riječ o političkim igračima koji izazivaju kontroverzu.” Bivši NASA-in dužnosnik komentirao je: “Mislim da su oni koji su procurili Projekt Athena mislili da će uzburkati strasti među delegacijama koje brinu o ljudskom svemirskom letu. Reći ću vam – nije uspjelo.”

Senatori Mark Warner i Chris Van Hollen izrazili su oprez prema nekim planovima: “Predložene mjere smanjenja ili privatizacije ključnih misija u Langleyu i Wallopsu bile bi ozbiljna pogreška, ugrožavajući ključne znanstvene kapacitete i talentirani kadar čija stručnost drži SAD na čelu zrakoplovnih istraživanja,” stoji u Warnerovoj izjavi. “Kako bismo zaštitili liderstvo naše nacije u inovacijama, mora biti više od puko pečata administracije u primjeni politike ‘motorne pile’ na naše svemirske inicijative,” rekao je Van Hollen.

Jedan od ključnih prijedloga je novi Mars program “Olympus”, koji bi podržavao SpaceX-ove planove za bespilotni Starship na Marsu. Dokument također predlaže nuklearni električni pogon za dugoročne misije u dubokom svemiru. Isaacman je rekao: “Treba se usredotočiti na ono što nijedna druga agencija, organizacija ili tvrtka ne može ostvariti.” Projekt Athena predlaže demonstraciju spajanja nuklearno-električnog broda s posadnim vozilom u orbiti te preusmjeravanje NASA-inih centara nakon završetka SLS programa.

Projekt Athena također sadrži kontroverzne prijedloge poput: “izvlačiti NASA-u iz porezom financiranih klimatskih istraživanja i prepustiti to akademskoj zajednici.” Isaacman objašnjava koncept “znanost kao usluga”: “Zašto graditi posebne satelite uz veće troškove i kašnjenja kada se podatke može kupiti po potrebi i sredstva iskoristiti za druge misije, primjerice planetarne znanosti?” Isaacman je istaknuo: “Bilo što što sugerira da sam anti-znanstven ili da želim outsourcati odgovornost jednostavno nije istina.”

Projekt Athena predlaže i ubrzanu reorganizaciju NASA-e: “jedinstvenu, podatkovno vođenu reorganizaciju koja smanjuje slojeve birokracije između vodstva i inženjera, istraživača i tehničara.” O sigurnosti i riziku u agenciji Isaacman navodi: “Sigurnost će biti prioritet, ali ispunjenje misije NASA-e znači prihvaćanje rizika koji vrijede.” Bivši astronaut Garrett Reisman kaže: “Ne bi bilo mudro odmah eliminirati sigurnosne organizacije – ali mogu se preoblikovati kako bi se stvorila ‘zdrava napetost’ između procjenitelja rizika i inženjera.”

Dreier zaključuje: “Isaacmanova renomincija za čelnika NASA-e sada pruža ‘dobru priliku za raspravu o tim prijedlozima, osobito u vezi sa znanošću.’” Isaacman je na društvenim mrežama istaknuo: “Stajati ću iza njega,” dodajući da vjeruje kako “mnogo elemenata plana svemirska zajednica i NASA može smatrati uzbudljivim.” Također je rekao: “Nemam interesa raditi isto,” govoreći o idejama “jedinstvenih spasitelja NASA-e.”