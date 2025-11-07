Pet eura mjesečno za 5 pokrića u novom osiguranju za Zabine klijente

Pet za 5 jednostavan je i pristupačan proizvod koji građanima omogućava ugovaranje osnovnog životnog osiguranja za rizik smrti te dopunskog osiguranja od nezgode po iznimno pristupačnoj cijeni od 5 eura mjesečno. Ekskluzivno za klijente Zagrebačke banke razvilo ga je osiguravajuće društvo Allianz Hrvatska.

Pet za 5 financijski je dostupno rješenje koje korisnicima pruža sigurnost u različitim životnim okolnostima. Kako i sam naziv proizvoda ukazuje, u iznosu od 5 eura mjesečno uključeno je pet pokrića – pokriće u slučaju prirodne smrti, smrti uslijed nezgode, smrti uslijed prometne nezgode te loma kosti uslijed nezgode, kao i dnevna naknada za boravak u bolnici zbog nezgode, sve prema uvjetima osiguranja.

„Klijenti su u središtu poslovanja Zagrebačke banke pa tako i u ovoj novoj zajedničkoj suradnji s Allianzom odgovaramo na njihove želje te im nudimo praktično i lako dostupno rješenje u području životnog osiguranja. Zahvalni smo Allianzu koji nas kontinuirano podržava u usmjerenosti na klijente i ponudi proizvoda koji istinski odgovaraju njihovim potrebama, donoseći im osjećaj zaštićenosti i sigurnosti“, izjavio je Damir Krcivoj, direktor Proizvoda i usluga u Zagrebačkoj banci.

„Proizvod Pet za 5 osmišljen je kao konkretan odgovor na potrebe hrvatskih građana za jednostavnim, pouzdanim i pristupačnim oblikom životnog osiguranja. Za klijente Zagrebačke banke kreirali smo rješenje koje ne zahtijeva komplicirane procedure ni visoka ulaganja, a pruža sigurnost u trenucima kada je najpotrebnija. Naš je cilj približiti financijsku zaštitu svima jer vjerujemo da sigurnost ne smije biti luksuz, već dostupna svakomu“, izjavila je Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatske.

Osiguranje Pet za 5 namijenjeno je osobama od 30 do 50 godina starosti, s trajanjem police od 10 godina. Proizvod je ekskluzivno dostupan u poslovnicama Zagrebačke banke, proces ugovaranja je jednostavan, a klijenti mogu svu potrebnu dokumentaciju zaprimiti putem e-pošte.

Predstavljanjem proizvoda Pet za 5 Allianz Hrvatska i Zagrebačka banka potvrđuju predanost daljnjem razvoju ponude koja spaja sigurnost, jednostavnost i povjerenje, čime se nastavlja dugogodišnja uspješna suradnja tih dviju renomiranih financijskih institucija.