Peskov: Zapadne zemlje spremne su nastaviti puniti Ukrajinu oružjem iako se njihove zalihe iscrpljuju

Zapadne zemlje, predvođene SAD-om, spremne su nastaviti puniti Ukrajinu oružjem iako se njihove zalihe iscrpljuju, ustvrdio je u srijedu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Također, istaknuo je kako Ukrajina pati od bolesti korupcije te da novac koji prima nadilazi njegovu namjenu.

"Do sada smo vidjeli da su zapadne zemlje, predvođene SAD-om, pokazale spremnost da nastave izdvajati novac i pumpati Ukrajinu oružjem. Istodobno, vidimo i određene probleme s vojno-industrijskim kompleksom tih zemalja, uz iscrpljivanje njihovih zaliha oružja i streljiva", rekao je Peskov na upit TASS-a da komentira informaciju da je zapadna vojna pomoć Ukrajini od početka specijalne vojne operacije, kako u Rusiji nazivaju rat u Ukrajini, gotovo jednaka ruskom obrambenom proračunu.

Glasnogovornik Kremlja primijetio je kako postoje ljudi na Zapadu koji su se počeli pitati je li Kijev učinkovito trošio financijsku pomoć koju je dobio. Tvrdi kako ima onih koji bi željeli znati kolika je učinkovitost trošenja "basnoslovnih iznosa" na Ukrajinu.

"Znate da Ukrajina pati od bolesti, mislim na korupciju. Tijek tog novca očito nadilazi njegovu namjenu. Sve više ljudi na Zapadu to razumije", istaknuo je glasnogovornik. Navodi kako će novac nastaviti teći, no da će to stvoriti probleme za zapadne zemlje.

Na pitanje mogu li se takvi podaci smatrati dodatnim dokazom da je u tijeku međunarodni rat protiv Rusije, rekao je: "Ako želite, možete, naravno".

Prema izračunima TASS-a, od početka ruske "specijalne vojne operacije" u Ukrajini, strane države i međunarodne organizacije pružile su Kijevu financijsku pomoć u ukupnom iznosu većem od 150,8 milijardi dolara. Gotovo trećina, 48,5 milijardi dolara, otišla je za ukrajinske vojne potrebe. Tako je ukupni obujam zapadne pomoći Ukrajini 2,7 puta veći od njenog proračuna za 2022. godinu (55,5 milijardi dolara).

