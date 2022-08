Nove napetosti zbog Tajvana, Kinezi poručili SAD-u: Ovo je farsa, ne igrajte se s vatrom

Predsjednica američkoga Kongresa Nancy Pelosi doputovala je na Tajvan, unatoč oštrim upozorenjima Kine, što je u posljednjih 25 godina prvi posjet toj otočnoj državi jednog američkog dužnosnika na najvišoj razini. Boravak na Tajvanu je treća, i najkontroverznija, etapa njezine azijske turneje po pet zemalja.

Tijek događanja:

10:05 - Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi nazvao je farsom posjet Tajvanu predsjednice američkog Zastupničkog doma Nancy Pelosi te poručio da će oni koji se igraju vatrom nestati.

- SAD krši suverenitet Kine pod izlikom demokracije - rekao je Wang nakon sastanka s ministrima vanjskih poslova ASEAN-a u Kambodži.

9:02 Sjedinjene Države žele da Tajvan uvijek ima slobodu i sigurnost i neće od toga odustati, kazala je u srijedu predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi tijekom posjeta Tajvanu, koji je naišao na oštre osude Kine.

Iako poštujemo politiku "jedne Kine", naša solidarnost s Tajvanom važnija je nego ikad, rekla je Pelosi tijekom zajedničke konferencije za novinare s predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen. SAD podržava status quo i ne želi da se Tajvanu išta dogodi silom, dodala je Pelosi, prenosi Reuters.

Upitana o gospodarskim posljedicama s kojima se Tajvan mora suočiti zbog njezina posjeta, Pelosi je rekla da SAD otvara vrata boljoj gospodarskoj razmjeni između Sjedinjenih Država i Tajvana. Tajvan je predan održavanju statusa quo preko Tajvanskog tjesnaca, rekla je tajvanska predsjednica Tsai, dodajući da su kineske vojne vježbe, pokrenute kao odgovor na posjet Pelosi, nepotrebna reakcija.

Pelosi, najviše rangirani američki političar koji u zadnjih 25 godina posjećuje Tajvan, rekla je po dolasku da je njeno izaslanstvo stiglo kako bi jasno dalo do znanja da SAD neće "napustiti" otok, naveo je BBC. Kina se oštro protivi njenom posjetu te je ranije zaprijetila kako će SAD "platiti cijenu" zbog tog toga.

Odmetnuta pokrajina?

Tajvan je samoproglašen teritorij, no Kina ga smatra odmetnutom pokrajinom s kojom bi trebalo doći do ujedinjenja. Tajvan je postao još jedna točka prijepora u visoko napetim odnosima i oštroj retorici između Washingtona i Pekinga posljednjih godina. SAD se pridržava politike "jedne KIne", kamen temeljac diplomatskih odnosa dviju zemalja po kojem priznaje samo jednu kinesku vladu te ima formalne odnose s Pekingom, a ne i s Tajvanom. No istodobno održava žive neslužbene odnose s tim otokom, što uključuje i prodaju oružja otoku kako bi se mogao braniti. Posjet Nancy Pelosi Kina doživljava kao još jedan znak potpore SAD-a Tajvanu.

U susretu s predsjednicom Tsai Pelosi je rekla kako je "Tajvan inspiracija za sve ljude kojima je na srcu sloboda". "Svijet se suočava s izborom između demokracije i autokracije. Američka odlučnost da se očuva demokracija ovdje na Tajvanu ostaje okovana željezom", rekla je Pelosi. Tsai je istaknula je dobre odnose Tajvana i SAD-a dodavši da Tajvan "ostaje pouzdan partner na kojeg se SAD može osloniti". Dodala je da se Tajvan suočava s "namjerno pojačanim vojnim prijetnjama", dodavši da "neće odustati i da će Tajvan učiniti sve što je potrebno da ojača svoju sposobnost samoobrane".

Nancy Pelosi treba se u srijedu sastati sa skupinom aktivista za ljudska prava. Prethodno se sastala i sa zamjenikom predsjednika tajvanskog parlamenta Tsaiijem Chi-Changom.

6:30 - Predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi rekla je u tajvanskom parlamentu kako je ta otočna država "jedno od najslobodnijih društava na svijetu", pohvalila predsjednicu Tsai Ing-wen, te pozvala na pojačanu međuparlamentarnu suradnju.

Pelosi je kasno u utorak stigla u Taipei na nenajavljeno ali pomno praćeno putovanje, rekavši kako ono pokazuje nepokolebljivu predanost SAD-a samoupravnom otoku za koji Peking tvrdi da je dio Kine.

Pelosi je u srijedu zahvalila predsjednici Tsai Ing-wen na njezinu vodstvu, te pozvala na jačanje međuparlamentarne suradnje. Sada je više nego ikad ključna američka solidarnost s Tajvanom, rekla je Pelosi, dodajući da je američka odlučnost da očuva demokraciju u Tajvanu i ostatku svijeta i dalje čvrsta.

Foto: TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE/REUTE U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi attends a meeting with Taiwan President Tsai Ing-wen at the presidential office in Taipei, Taiwan August 3, 2022. Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. Photo: TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE/REUTERS

"Pohvaljujemo Tajvan jer je jedno od najslobodnijih društava na svijetu", rekla je Pelosi u tajvanskom parlamentu.

Također je kazala kako novi američki zakon usmjeren na jačanje američke industrije čipova u natjecanju s Kinom "nudi veće mogućnosti za gospodarsku suradnju SAD-a i Tajvana".

Iako Pelosi nije prva predsjednica američkog Zastupničkog doma koja je otišla na Tajvan - Newt Gingrich posjetio ga je 1997. - njezin posjet dolazi u trenutku kada su se odnosi između Pekinga i Washingtona naglo pogoršali, u vrijeme kada je Kina puno moćnija gospodarska, vojna i geopolitička sila nego što je bila četvrt stoljeća ranije.

Kina smatra Tajvan dijelom svog teritorija i nikada nije odustala od upotrebe sile nastojeći ga staviti pod svoju kontrolu. Sjedinjene Države upozorile su Kinu da ne koristi ovaj posjet kao izgovor za vojnu akciju protiv Tajvana. Kina je američki posjet Tajvanu na najvišoj razini u posljednjih 25 godina osudila kao prijetnju miru i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu te uzvratila nizom vojnih vježbi, pozivom na razgovor američkom veleposlaniku u Pekingu i najavom obustave uvoza nekoliko poljoprivrednih proizvoda iz Tajvana.

Tajvansko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da su kineske vježbe bojnim streljivom oko tog demokratskog otoka ovog tjedna pokazale namjeru Pekinga da uništi regionalni mir i stabilnost. Tajvan je povećao razinu pripravnosti i reagirat će na vrijeme i primjereno na vježbe, rekao je glasnogovornik ministarstva obrane novinarima putem glasovne poruke.

Dugogodišnja kritičarka Kine, posebno po pitanju ljudskih prava, Pelosi se kasnije u srijedu treba sastati s bivšim aktivistom s trga Tiananmen, hongkonškim knjižarom kojeg je Kina uhitila, te tajvanskim aktivistom kojeg je nedavno oslobodila.